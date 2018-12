La experiencia de entretenimiento más completa a través de la app de FOX

Llegó una nueva forma de disfrutar el entretenimiento. FOX Premium ofrece una experiencia única en América Latina, con 18 canales en vivo y todo el contenido on demand para disfrutar cuándo y dónde se desee.



La plataforma apunta a un público como el millennial, acostumbrado a consumir sus programas preferidos vía streaming. Así, descargando Fox App, los usuarios podrán acceder a toda la programación desde su smartphones, tabletas, smart TV o laptop con acceso a Internet.



La propuesta permite acceder a estrenos en exclusiva, temporadas completas de las series más apreciadas por la crítica, y miles de horas de entretenimiento. Aquí algunas recomendaciones.



Series

Las principales novedades son la novena temporada The Walking Dead, el show que demostró ser mucho más que una historia de zombies, y Pose, un drama musical ambientado a fines de los 80 que reúne al mayor elenco de transexuales de la historia y uno de los grandes favorito de cara a los premios Globos de Oro.



Dentro de los dramas históricos, Vikings, la serie sobre los clanes nórdicos y sus violentas luchas, estrenó este mes la segunda parte de su quinta temporada, y con Britannia los espectadores pueden apreciar el choque entre romanos y tribus druidas durante la conquista de Gran Bretaña. Otro recomendado es Outlander, que sigue el periplo de una enfermera inglesa que en un confuso episodio viaja en el tiempo para llegar a la Escocia del siglo XVIII.



Para quienes gustan de la acción y el crimen, este mes se estrenó también Mayans, la esperada spin off de la serie de motoqueros Sons of Anarchy, que en esta ocasión se concentrará en la actividad de una pandilla estadounidense-mexicana en la frontera. Otros recomendados son American Horror Story, el thriller de espías Homeland, el drama familiar This is us, la serie de rescates 9-1-1, la historia de superhéroes The Gifted y el drama médico The Resident.



Latinos

Dentro de las producciones latinas hay mucho para resaltar. Para empezar Talento FOX, el programa que tiene a Diego Torres, Wisin y Lali Espósito como jurados y que es un éxito en todo el continente. También El Host, el nuevo show de Adrián Suar que mezcla humor con música, baile, entrevistas e imitaciones.



Desde Brasil, Llámame Bruna cuenta la historia de Raquel Pacheco, una joven de clase media de San Pablo que comienza una carrera como prostituta de lujo en su país bajo el nombre de Bruna Surfistinha. También hay que prestar atención a la serie Impuros, que retrata el auge del líder de una de las mayores facciones criminales de la periferia de Río de Janeiro, y 1 Contra Todos, sobre un honesto padre de familia que es confundido con uno de los narcotraficantes más importantes de Brasil.



Otros títulos latinos para destacar son las series mexicanas Aquí en la Tierra, sobre una poderosa familia mexicana con Gael García Bernal, y la mega producción chilena Sitiados, que muestra el sitio de Villarica y la guerra entre españoles y mapuches durante la conquista de Chile.



Películas

Ciencia ficción y documentales

Para este mes, National Geographic presenta dos estrenos imperdibles. Uno es la segunda temporada de Mars, la serie que combina a través de ficción e imágenes reales y muestra con sustento científico lo que podría ocurrir si la humanidad se dispone a conquistar el planeta rojo. En esta segunda temporada la colonia original ya se encuentra instalada, pero para financiar nueva expediciones deberá lidiar con la avaricia del sector privado.



El otro estreno es Bios: Vidas que cambiaron la tuya, la nueva serie docu-reality producida por Sebastián Ortega para National Geographic. Dentro de este ciclo se destacan en particular los capítulos dedicado a Charly García y Gustavo Cerati, con grabaciones inéditas, videos personales y entrevistas exclusivas a su círculo más cercano.