El estreno de "Doctor Sueño", la Noche de las Librerías y más actividades para la semana

MÚSICA Copani, Cruz, Cordera y Bertoldi con sus propuestas

Este miércoles a las 21.00 en el Teatro Solís, Ignacio Copani, visitante frecuente de la ciudad, festejará 30 años en la música (Tickantel). El mismo día, pero en Sala del Museo (Rambla y Maciel, entradas en Abitab), el colombiano Santiago Cruz se presentará por primera vez ante público uruguayo. Y en esa sala pero el sábado, el argentino Gustavo Cordera junto a su banda, La Caravana, mostrarán un show renovado, que se llama Listo (Abitab). ¿Otro plan de sábado? Ver a la genial Marilina Bertoldi en La Trastienda (Abitab): es la rockera argentina del momento y viene a presentar Prender un fuego.

TEATRO Cherutti, el gran imitador, se presenta en Metro

Este sábado el reconocido humorista e imitador argentino Miguel Ángel Cherutti estará desde las 20.00 en Teatro Metro, con Cherutti es inoxidable. “Al show le puse eso de inoxidable, porque mantengo la misma resistencia. Voy a contar un poco mi historia, desde los comienzos en la televisión. Cuando hago un unipersonal no me gusta ponerme máscaras ni pelucas. Me gusta trabajar con buena puesta de luces y sonido, y que el público se concentre en lo que yo estoy haciendo”, contó el actor a El País. Las entradas están en Abitab, de $ 990 a $ 1290.

MÚSICA Del rap al tango, música nacional por todos lados

Este jueves coinciden una cantidad de recitales a los que vale la pena ir. Esa noche presenta su disco Escapismo el rapero Santi Mostaffa, a las 21.00 en la Sala Balzo del Auditorio del Sodre (Tickantel). En la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, en tanto, otro rapero, Kung Fu Ombijam, adelanta su álbum Iluminando la sombra, desde las 20.30 y con invitados especiales; y en la sala principal del Solís, El Astillero cierra su gira nacional llamada como su último disco, Cruzar la noche (Tickantel). Además, en Magnolio Sala, Cuatro Pesos de Propina toca los temas de La llama; en La Trastienda, Francis Andreu hace el repertorio de Jaime Roos; y en el Teatro Movie, Jorge Nasser vuelve a pasearse por los temas de Llegar, armar, tocar, su más reciente álbum. En la semana también destacan el show del trapero Pekeño 77 el viernes en La Trastienda; y el comienzo del Festival TangoVivo, que se desarrollará en salas de Montevideo y Maldonado. Incluye shows de Melaní Luraschi, El Club de Tobi y más.

CINE Llega “Doctor Sueño”, la secuela de “El resplandor”

Además de Downtown Abbey y algún otro estreno, este jueves llegará a cines locales Doctor Sueño, película que seguro tiene a un público esperándola con ansias. Basada en la novela de Stephen King editada en 2013, es la secuela de El resplandor y tiene a Ewan McGregor como Danny Torrance, un hombre que lucha contra el alcoholismo y que tiene poderes psíquicos. Dirige Mike Flanagan, que tiene su experiencia en el género del terror (Ouija: el origen del mal, Somnia: antes de despertar, Oculus). El desafío era grande, pero las críticas son auspiciosas.



LIBROS La Noche de las Librerías: trasnochar entre libros

Por tercer año consecutivo, este viernes llega la Noche de las Librerías a Uruguay. En esta tercera edición se suman más de 50 librerías de todo el país, que abrirán en un horario extendido nocturno, hasta medianoche. Habrá actividades múltiples, como slams de poesía, encuentros con escritores, presentaciones de libro, lectura de cuentos, música y descuentos especiales en los libros. Entre las muchas librerías participantes están Linardi y Risso, Puro Verso, Más Puro Verso, Escaramuza, además de la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de España y la Facultad de Arquitectura.