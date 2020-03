Las estrellas piden a sus fans que no salgan de sus casas y así frenar el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Arnold Schwarzenegger dijo a los estadounidenses que "ignoren a los imbéciles", Lady Gaga contó que se estaba quedando en casa con sus perros y Taylor Swift afirmó que es necesario hacer sacrificios al instar a sus 128 millones de fans a practicar el distanciamiento social en un intento por contener el coronavirus.

A medida que las autoridades estadounidenses intensifican los llamados a los ciudadanos a ir más allá del lavado de manos y aislarse lo más posible, Ariana Grande y Heidi Klum sumaron sus voces a las de celebridades que apelaron a una reducción drástica de las interacciones sociales.

"Todavía veo muchas reuniones y encuentros y fiestas. Este es el momento para cancelar los planes, realmente aislarse todo lo posible", publicó Swift en las redes sociales el domingo.

"Es un momento realmente aterrador, pero necesitamos hacer sacrificios ahora", agregó la cantante.

Nueva York y Los Ángeles anunciaron el cierre de bares, cines y restaurantes a partir de ayer, ya que la cifra de muertos por el brote trepó a 65 durante el fin de semana.

Schwarzenegger, la estrella de Terminator y exgobernador de California, publicó un video suyo en su cocina abrazando a sus dos caballos en miniatura.

"No salimos. No vamos a restaurantes. Ya no hacemos nada así", dijo el domingo. "Quédense en sus casas lo más posible. Escuchen a los expertos, ignoren a los imbéciles", agregó.

La estrella pop Ariana Grande parecía estar respondiendo a las publicaciones de las redes sociales el fin de semana de personas alardeando de frecuentar bares, restaurantes y lugares públicos a pesar del brote de coronavirus.

"Es increíblemente peligroso y egoísta tomar esta situación a la ligera", dijo la cantante de "7 Rings", que tiene 177 millones de seguidores en Instagram. "Por favor, no hagan la vista gorda", agregó.

La exchica Bond Olga Kurylenko, quien apareció en "Quantum of Solace" en 2008, anunció el domingo que estaba "encerrada en su casa" después de dar positivo de coronavirus, uniéndose a Tom Hanks y su esposa Rita Wilson como otras celebridades a quienes se les diagnosticó la enfermedad. Ayer el actor Idris Elba anunció estar enfermo.

La modelo y jueza de America's Got Talent Heidi Klum dijo que se mantenía distanciada de su marido músico Tom Kaulitz luego de tener fiebre hace una semana. Klum dijo que le hicieron la prueba del coronavirus, pero no informó el resultado.

La cantante Miley Cyrus pidió a sus fans que dejen de entrar en pánico y de comprar y que sean reflexivos mientras se preparan para el distanciamiento social. "NADIE necesita todas las sopas de la tienda", escribió en Twitter.