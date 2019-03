Se entregaron las menciones de Carnaval, y Tronar de Tambores y Tabú fueron los grandes ganadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la entrega de 65 menciones a figuras individuales, destaques colectivos y rubros técnicos se despidió el Carnaval 2019.



En la noche de fallos, celebrada el marzo, ya se habían entregado seis menciones directas. La comparsa Valores fue distinguida como revelación del Carnaval; Maximiliano Tuala (de Cayó La Cabra) fue elegido como figura máxima, mientras que Waldemar "Cachila" Silva (de C1080) ganó la figura de oro. A su vez, La Trasnochada (que ganó en la categoría murgas) se llevó el premio al mejor espectáculo de Carnaval. Por otra parte, Diego Rodríguez (de Los Joker's) fue reconocido por su labor destacada en la originalidad en la propuesta coreográfica, y La Mojigata recibió un diploma especial por ofrecer un espectáculo promotor de igualdad de género.



Anoche, en la Rural del Prado, se entregaron las menciones restantes, que fueron otorgadas por el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

La lista de ganadores quedó de la siguiente manera:

MENCIONES TÉCNICAS



1 - Mejor Vestuario de Murga

AGARRATE CATALINA: Diseño de vestuario: Paula Villalba y equipo (Sofía Beceiro, Carolina Gómez Iriarte, Inés Iribarne, Nancy Gavilán, Fernanda Castillo, Florencia Francia). Realización de vestuario: Graciela Salles, Rubens Reyes. Realización de Gorros y Espaldares: Ricardo Rosa y equipo.



2 - Mejor Vestuario de Parodistas

NAZARENOS: Diseño de vestuario: Mari de Villalba. Realización de vestuario: Mari de Villalba y Noelia Pírez. Asistente de Vestuario: Federico Díaz. Máscaras: Ricardo Rosas. Pelucas y Peinados: Tatiana Luzardo



3 - Mejor Vestuario de Sociedad de Negros y Lubolos

TRONAR DE TAMBORES: Diseño: Julio Sosa “Kanela”. Realización: Taller de Kanela.



4 - Mejor Vestuario de Humoristas

SOCIEDAD ANÓNIMA: Diseño y Realización de vestuario: Mariana Pérez Smith, Patricia Pérez. Accesorios en Polyfom: Ruben Alejandro García, Ricardo Delgado.



5 - Mejor Vestuario de Revistas

TABÚ: Diseño de vestuario: Fernando Olita y Julio del Río. Realización: Fernando Olita, Mary Grum, Isabel Silveira, Andrea Ramela, Laura Ferreyra, Mónica Geremia, Maricel Iglesias, Silvina Erramuspe, Noelia Cosiurca. Sombreros: Matías Iván Medina.



6 - Mejor Maquillaje de Murga

CURTIDORES DE HONGOS: Fernando Aguiar.



7 - Mejor Puesta en Escena de Murga

LA TRASNOCHADA: Martina Ferrerìa y Maximiliano Orta.



8 - Mejor Puesta en Escena de Parodistas

MOMOSAPIENS: Roberto Romero.



9 - Mejor Puesta en Escena de Sociedad de Negros y Lubolos

TRONAR DE TAMBORES: Alberto Rivero.



10 - Mejor Puesta en Escena de Humoristas

SOCIEDAD ANÓNIMA: Carlos Barceló.



11 - Mejor Puesta en Escena de Revistas

TABÚ: Avo Pérez.



12 - Mejor Coreografía de Revistas

LA COMPAÑÍA: Gustavo Pérez, Martín Inthamoussú, Eugenia Malcon, Gabriela González, Lorena Charlo, Vanesa Grossi y Nicolás Marín.



13 - Mejor Coreografía de Sociedad de Negros y Lubolos

TRONAR DE TAMBORES: Christian “Tita” Moyano con colaboración de Noralí Vázquez.



14 - Mejor Coreografía de Parodistas

MOMOSAPIENS: Christopher Sánchez.



15 - Mejor Letrista de Murga

Rodrigo Franco, Leandro Lacuesta, Mauricio Quintela, Leticia Tzitzios y Americo Ruffo – LA VENGANZA DE LOS UTILEROS.



16 - Mejor Letrista de Parodistas

Claudio Melcon, Emiliano Tuala y Cristina Casiano - NAZARENOS



17 - Mejor Letrista de Sociedad de Negros y Lubolos

Martín Angiolini, Pablo Riquero, Damián Dewaily, Joaquín Doldán y Alberto “Coco” Rivero – TRONAR DE TAMBORES



18 - Mejor Letrista de Humoristas

Jimena Márquez y Jimena Vázquez - CYRANOS.



19 - Mejor Letrista de Revistas

Fabricio Speranza y Julio del Río - TABÚ.



20 - A la propuesta creativa de Vestuario

LA CLAVE: Diseño de Ana Laura De León, Patricia Granero, Luis Halter.



21 - Mejor Vestuario de Carnaval

AGARRATE CATALINA: Diseño de vestuario: Paula Villalba y equipo (Sofía Beceiro, Carolina Gómez Iriarte, Inés Iribarne, Nancy Gavilán, Fernanda Castillo, Florencia Francia). Realización de vestuario: Graciela Salles, Rubens Reyes. Realización de Gorros y Espaldares: Ricardo Rosa y equipo.



22 - Mejor propuesta Estética Integral del Carnaval

CAYÓ LA CABRA.



23 - Mejor Escenografía del Carnaval

CYRANOS: Diseño de escenografía: Jorge Hirigoyen. Realización: Luis Greca, Javier Scagani, Antonella Villalba, Martín de Lisa, Sebastián Cestau, Pablito de la P y la Loca Compañía.



24 - Mejor Iluminación

Alberto “Coco” Rivero (Tronar de tambores).



25 - Mejor Letrista de Carnaval

Jimena Márquez y Jimena Vázquez - CYRANOS



26 - Mejor Arreglador del Carnaval

Andres Atay – LA CONSECUENTE.



27 - Mejor Tema Inédito del Carnaval

“Un martes cualquiera” - LA TRASNOCHADA.



MENCIONES DIRECTAS



28 - Revelación del Carnaval

Valores.



29 - Figura Máxima de Carnaval

Maximiliano Tuala - CAYÓ LA CABRA.



30 - Figura de Oro

Waldemar “Cachila” Silva – C 1080.



31 - Mejor Espectáculo de Carnaval

LA TRASNOCHADA.



32 - Labor destacada a la originalidad en la propuesta coreográfica

Diego Rodríguez – LOS JOKER'S.



33 - Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género

LA MOJIGATA.



MENCIONES COLECTIVAS



34 - Mejor Batería de Murga

LA TRASNOCHADA.



35 - Mejor Cuerda de Tambores

TRONAR DE TAMBORES.



36 - Mejor Conjunto Musical

TABÚ.



37 - Mejor Coro de Murga

LA CONSECUENTE.



38 - Mejor Coro del Carnaval

YAMBO KENIA.



39 - Mejor Cuerpo de Baile de Sociedad de Negros y Lubolos

TRONAR DE TAMBORES.



40 - Mejor Cuerpo de Baile de Revistas

LA COMPAÑÍA.



41 - Mejor Cuadro de Sociedad de Negros y Lubolos

MI MUNDO ENTERO - C 1080.



42 - Mejor Cuadro de Revistas

“El amor del fin del mundo” - LA COMPAÑÍA.



43 - Mejor Cuadro de Humoristas

“Los Hijos de los Carnavaleros” - CYRANOS.



44 - Mejor Parodia

“Tacurú” - ARISTÓPHANES.



45 - Mejor Saludo de Murga

AGARRATE CATALINA.



46 - Mejor Retirada de Murga

LA TRASNOCHADA.



47 - Mejor Cuplé

“Los Hijos del Desencanto” - LA VENGANZA DE LOS UTILEROS.



48 - Mejor Elenco

LOS MUCHACHOS.



MENCIONES INDIVIDUALES



49 - Mejor Vedette

Catherine Leaden - VALORES.



50 - Mejor Mama Vieja

Jacqueline Larraura – YAMBO KENIA.



51 - Mejor Escobero

Gustavo Berlangieri – YAMBO KENIA.



52 - Mejor Gramillero

Javier Enrique Zambrana – TRONAR DE TAMBORES.



53 - Mejor Bailarina

Carla Latorre - TABÚ.



54 - Mejor Bailarín

Gustavo Pérez - LA COMPAÑIA.



55 - Mejor Director Escénico de Murga

Lucas Pintos – CAYÓ LA CABRA.



56 - Mejor Interpretación Vocal Masculina

Facundo Benaprés - HOUSE.



57 - Mejor Interpretación Vocal Femenina

Marihel Barboza - TABÚ.



58 - Mejor Solista de Murga

Julio Pérez – CURTIDORES DE HONGOS.



59 - Mejor Actríz

Virginia Rodríguez – TABÚ.



60 - Mejor Actor

Nahuel Delgado – ARISTÓPHANES.



61 - Figura de Lubolos

Roberto Romero – C 1080.



62 - Figura de Revistas

Virginia Rodríguez- TABÚ.



63 - Figura de Humoristas

Jimena Vázquez – CYRANOS.



64 - Figura de Parodistas

Danilo Mazzo – LOS MUCHACHOS.



65 - Figura de Murgas

Maximiliano Orta – LA TRASNOCHADA.