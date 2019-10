Eddie Murph vuelve a la comedia, el adiós de Salvapantallas y más planes para la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

ARTE Se viene la cuarta edición de la Bienal de Montevideo

La 4ª Bienal de Montevideo se inaugura el viernes, y tendrá como sede principal el Centro de Exposiciones Subte. El encuentro artístico, que irá hasta el 8 de diciembre, se desarrollará también en la Sala de Exposiciones del Sodre (Peatonal Sarandí y Misiones), el Museo Histórico Cabildo y la Casa de la Cultura Afrouruguaya. El curador será nuevamente el alemán Alfons Hug, y un tema central de esta edición es el arte africano, el afrouruguayo y el afrobrasileño. Participan unos 40 artistas, de diversas procedencias: Nigeria, Francia, Venezuela, Sudáfrica, Argentina, Angola, Senegal y otros. Entrada libre.

CINE Comedia con adolescentes y terror con tiburones

Además de Estafadoras de Wall Street hay anunciados otros dos estrenos este jueves. Por un lado, Chicos buenos, una comedia sobre un trío de preadolescentes que se embarcan en una aventura que incluye un montón de cosas de adultos. Está producida, entre otros por Seth Rogen y Jonah Hill, y ese es el tono de la comedia. Además llega Terror a 47 Metros: El Segundo Ataque a cuyo ya de por sí explícito título solo falta agregar que los que atacan son tiburones, y que las víctimas son un grupo de buceadores que, vaya a saber por qué, se aventuran hondo en aguas de por sí peligrosas.



MÚSICA Salvapantallas, Kany García y un Fattoruso

La Sala del Museo recibirá esta semana, dos shows bien distintos pero que vale la pena ver. El jueves a las 21.00, el dúo cordobés Salvapantallas vuelve a Montevideo con su gira despedida, ya que sus integrantes, Zoe Gotusso y Santi Celli, emprenderán nuevos caminos artísticos en solitario. Para decirle adiós a su audiencia local, llegan mano a mano, con un show acústico e íntimo para el que hay entradas en venta en Abitab.

Al otro día, el viernes, se presentará allí y por primera vez en Uruguay, la solista puertorriqueña Kany García, una figura en ascenso, varias veces nominada al Latin Grammy y que llega con su disco Contra el viento bajo el brazo. También es a las 21.00; las entradas están en Abitab y Redtickets, y mañana en El País, se publicará una entrevista con ella.

En tanto, el viernes pero en La Trastienda, habrá un show uruguayo de tintes internacionales, pues Francisco Fattoruso, radicado en Los Ángeles, viene a tocar su último disco, Random Archives. Es a las 21.00 y hay entradas en Abitab.



MÚSICA Una gala, una ópera y una reconocida pianista

En los días que se vienen hay varias actividades para los amantes de la música clásica. Este miércoles a las 20.00 en Sala Verdi se presentan la pianista Polly Ferman y el bandoneonista Daniel Binelli, con un selecto repertorio. Entradas en Tickantel, desde $ 250 a $ 800.



Además, el jueves a las 20:00 en el Auditorio Adela Reta se celebra una gala por los 85 años del Coro Nacional, con dirección de Esteban Louise; entradas en Tickantel, de $ 60 a $ 450. Y el sábado a las 13.55 en el Teatro Solís se transmite desde el Metropolitan la ópera Manon. Entradas en Tickantel, a $ 400.



CINE Con Netflix, Eddie Murphy vuelve a ser el rey

Las reseñas que ya aparecieron son bien alentadoras: los más optimistas dicen que Eddie Murphy nunca estuvo tan bien, y otros, menos entusiastas, aseguran que la película es disfrutable y entretenida. Con esos precedentes, este viernes llegará a Netflix Dolemite Is My Name, sobre la historia del cineasta Rudy Ray Moore, conocido por el personaje que da nombre a esta película. Dirigido por Craig Brewer, el film, estrenado en el reciente Festival de Cine de Toronto, marca la vuelta a lo grande de Eddie Murphy a la comedia, terreno que supo tenerlo como rey, y del que estaba ausente.