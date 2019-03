Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba de mujeres distintas, dijo su abogado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Maradona tiene 3 hijos en Cuba, con mujeres distintas y que todavía no han sido reconocidos por el actual entrenador del Dorados de Sinaloa de México.



La revelación fue hecha por Matías Morla, abogado y mano derecha de Diego Maradona, al diario Clarín.



"Maradona tiene tres hijos en Cuba, con quienes tengo contacto. Aún Diego no los reconoció pero se va a hacer cargo de lo que tenga que hacerse cargo", expresó Morla



"Vamos a hacer las pruebas de ADN. Son de mujeres distintas y Diego los va a reconocer cuando vuelva a Cuba", agregó.



Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana y Diego Fernando son los hijos reconocidos por Maradona y de confirmarse los 3 que tiene en Cuba, sumarían 8.



Ya en octubre de 2018, Morla había dado algunas señales de las actividades de Diego Maradona en Cuba, país al que era asiduo visitante por su amistad con el desaparecido dictador, Fidel Castro.



"Yo le tengo miedo a Cuba. Ahí estuvo mucho tiempo. No estaba en pareja, estaba solo y se portó mal. En Cuba yo tengo muchos amigos que se ríen y dicen ser los hijos de Diego", advirtió.