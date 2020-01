El corista de The Rolling Stones está en Punta del Este y cantó en Medio y Medio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bernard Fowler, uno de los coristas de The Rolling Stones, volvió a Uruguay. Su última visita había sido en febrero de 2016, cuando llegó con la banda liderada por Mick Jagger, para presentarse en el Estadio Centenario.

En esa ocasión, el cantante estadounidense había participado del histórico encuentro entre Jagger y Ruben Rada, durante el cumpleaños del percusionista Fernando "Lobo" Núñez.

Ahora, Fowler (que el año pasado publicó el disco Inside Out) regresó a Uruguay, pero en esta ocasión se está quedando en Punta del Este. Ayer, el músico argentino Zorrito Von Quintiero publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde se lo ve junto al corista de los Stones y al guitarrista uruguayo Dinamita Pereda.

"'Escalera al pelo'. 'Stairway to hair'. Vamos por otra gran noche de martes bo! Con los Gustocks! And specials guests", escribió Quintiero en el pie de foto, refiriéndose a su ya clásica jam que se celebra todos los martes de enero en Medio y Medio (ubicado en Punta Ballena).



En varias publicaciones de Instagram (incluido el perfil de Medio y Medio), se publicaron videos e historias donde se veía a Fowler cantando junto a los músicos uruguayos y argentinos que forman Los Gustocks, la banda que acompaña a Quintiero durante todos los martes de enero.

Según muestra el perfil de Instagram @anainessanchez, el corista de los Stones cantó "Get Up, Stand Up" (el clásico de Bob Marley & The Wailers) junto a Emiliano Brancciari. La percusión estuvo a cargo del Lobo Núñez. En otro video, se puede ver a Fowler interpretando "A Change Is Gonna Come", de Sam Cooke.