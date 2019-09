Se conocieron cuáles son las radios y programas más escuchados 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los responsables de las emisoras y programas de radio de Montevideo recibieron el viernes los datos del relevamiento anual realizado por la empresa Mediciones y Mercados.

Se trata de un estudio de 80 páginas elaborado para el Buró de radios. El mismo discrimina los ratings entre las AM y FM, pero además presenta cifras por horarios, edad, sexo y nivel socioeconómico.

En FM, la emisora más escuchada es Aire 100.3, de lunes a domingo con un promedio de 2,64, mientras que, de lunes a viernes, consolida su supremacía con 2,68. La escolta Inolvdable FM 93,1, con 1,34.

Pero además hay otras FM que tienen motivo para celebrar, sobre todo, de lunes a viernes: Azul 101.9, por ejemplo, está tercera con 1.18 de promedio, y tiene a Malos pensamientos dominando en la franja de la tarde con picos de 6,57 en el hora comprendida entre las 15 y 16 horas.

Del Sol 99.5 es la cuarta frecuencia modulada con 1,17. Su periodístico No somos nada se impone en el horario caliente de la mañana con picos de 5,9, en la franja que va de 9 a 10 horas, con la participación de Darwin Desbocatti.

Por su parte, Metrópolis en el 104.9 del dial completa el Top 5 de las FM con 1,06, apenas siete décimas por encima de Radio Disney que hizo 0,99.

¿Qué pasa en AM?

En AM, radio Monte Carlo mantiene su supremacía como sucede desde hace décadas, con un promedio global, de lunes a domingo, de 1,6. Radio Sarandí, por su parte, lo escolta en el promedio general con 1,02. Informativo Sarandí, conducido por Sergio Silvestri y Gabriel Pereyra, que se escucha en cuatro emisoras al mismo tiempo (690 AM, 95.5 FM, 91.1 FM y 102.9 FM ) es lo más escuchado en la franja de 8 a 9 am con un rating acumulado de 7,42.

Sport 890 confirma que es una emisora muy escuchada, al punto que es la tercera AM en el ranking en las preferencias, con 0,56. Entre sus programas, 100% deporte con Federico Buysan, Bambino Etchegoyen y Sebastián Giovanelli es lo más escuchado de su grilla con 2,14, en la franja horaria de 9.00 a 10 am. Además, esta emisora domina entre las transmisiones de fútbol con el equipo conformado por Roberto Moar, Federico Buysan y Mrtín Charquero.

El Top 5 de las AM locales se completa con radio Oriental (0,31) y Carve (0,21), que sumó varias figuras a la grilla de programación. Otra emisora que renovó sus propuestas con reconocidos comunicadores fue Universal , que quedó en la sexta ubicación con 0,15, escalando siete posiciones con respecto a la medición anterior.