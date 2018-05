Confesión: Rodrigo Romano tuvo sentimientos suicidas por quebranto de salud

Rodrigo Romano pasó por Acá te quiero ver (VTV) donde lanzó una declaración estremecedora. El relator sufre una hernia de disco desde hace más de un año y confesó que el fuerte dolor que le provocaba esta situación lo llevó a tener "pensamientos suicidas". "No bancaba el dolor", explicó.

"El 18 de febrero de 2018 fue el primer día que sentí el dolor. Fue como un hachazo que me partió al medio. Estaba solo en mi casa y estuve 20 minutos en los que no sentía nada, no podía mover los dedos. Tenía el teléfono lejos de mi alcance y no podía llamar a emergencias. Fueron los peores minutos de mi vida", relató.

El periodista deportivo aclaró que actualmente se está recuperado gracias a la terapia del dolor y rutinas de deportes en piscina. Además, se somete a un tratamiento de acupuntura china en Brasil dos veces al año.

Romano se prepara en tanto para los relatos del próximo Mundial de Rusia, donde estará al frente de los partidos para la pantalla de Canal 10 junto a Mauro Mas. "Me inhibe que digan que soy de los mejores relatores uruguayos", puntualizó el relator que volvió a las canchas tras un año en boxes.