Zack Snyder vuelve al cine con una película de zombies para Netflix

Después de la catastrófica Liga de la justicia (2017), Zack Snyder anunció que se retiraría por un tiempo del cine. La decisión no fue por las malas críticas de su película de los superhéroes de DC, sino por una tragedia familiar. Y más de un año después, Snyder vuelve al ruedo.

Se anunció que el realizador se encargará de dirigir Army of the Dead, una película de terror que hará para Netflix. Snyder, además de dirigir el film que tendrá un presupuesto estimado de 90 millones de dólares, también será el productor junto a su esposa, Deborah Snyder.

El guion de Joby Harold (libretista de la última película del Rey Arturo), se centrará en un brote de zombies que sucede en Las Vegas, donde un hombre reunirá a un grupo de mercenarios para aventurarse a la zona de cuarentena con la intención de realizar un importante robo.

Para Snyder, hacer Army of the Dead es volver al género de terror, ese que lo lanzó al estrellato en 2004 cuando dirigió El amanecer de los muertos, su primera y gran película. Desde entonces, Snyder se encargó de varias producciones que tenían un gran despliegue técnico, generalmente basadas en cómics, como lo demuestran los títulos 300, Sucker Punch, Watchmen, El hombre de acero y Batman Vs. Superman: el origen de la justicia.