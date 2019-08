"Yesterday", la película: ¿cuánto costaron los derechos de las canciones de The Beatles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Yesterday, la nueva película de Danny Boyle (¿Quién quiere ser millonario?), se estrena este jueves en cines uruguayos. La trama es bastante original: imagina un mundo donde la música de The Beatles deja de existir tras una especie de evento sobrenatural.



A partir de ese momento, nadie recuerda a la histórica "A Day in the Life", la hermosa balada "Something" o la melodía de "Yesterday". Sin embargo, un joven cantante y compositor británico de ascendencia india, interpretado por Himesh Patel, es el único en la Tierra que recuerda el repertorio del cuarteto de Liverpool.



Además de ser una fórmula de éxito para el músico, que tiene problemas para consolidar su carrera, la premisa parece ser muy interesante para construir la trama de una película. En el fin de semana de estreno de la película, Yesterday sorprendió en los cines con una recaudación de 17 millones de dólares en Estados Unidos.



Del videoclip a otra banda británica, ocho cosas que no existirían sin The Beatles By Rodrigo Guerra Del videoclip a otra banda británica, ocho cosas que no existirían sin The Beatles MIRA TAMBIÉN Del videoclip a otra banda británica, ocho cosas que no existirían sin The Beatles

Sin dudas, la noticia le cayó muy bien a los productores de la película, porque, además de los clásicos costos de producción de un film de Hollywood, Yesterday incluye los derechos de una serie de canciones del catálogo beatle. Y no son baratos.



Según un cálculo de la revista Billboard, los inversores de "Yesterday" tuvieron que pagar 10 millones de dólares para tener los derechos de clásicos como “The Long and Winding Road,” In My Life,” “Hey Jude,” “She Loves You", "Yesterday" y "I Saw Her Standing There".

Para una película como Yesterday, este gasto representó una gran parte del presupuesto de producción. Según informó el medio Box Office Mojo, el costo total del film fue de 26 millones de dólares. De esta manera, los derechos de las canciones de los Beatles terminaron siendo aproximadamente el 40% del presupuesto.

"Antes de firmar, Curtis y Working Title [la productora británica de la película] habían negociado con los guardianes estéticos y financieros de The Beatles: Apple Records [el sello que The Beatles fundó en 1968] y [Sony / ATV Music Publishing], respectivamente. Apple y Sony son muy exigentes no solo acerca de quién usa la música de la banda sino también cómo se usa", explicó el director de Yesterday, Danny Boyle, en una entrevista con Billboard .



"Working Title lo hizo primero porque no tiene sentido gastar dinero en una película como Yesterday a menos que pueda garantizarse que tiene la música. Fue un presupuesto muy elevado: los costos de las canciones eran muy caros, una parte sustancial del presupuesto de la película, pero hicieron un trato inteligente, permitiéndonos la libertad de cambiar canciones hasta el último minuto", agregó Boyle.