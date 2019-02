Woody Allen encontró dónde filmar su nueva película: San Sebastián

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El realizador neoyorquino Woody Allen quiere filmar su nueva película en San Sebastián y piensa comenzar el rodaje el 10 de julio, y por siete semanas en los lugares más emblemáticos de esa ciudad española.

No será la primera vez que Allen graba una película en España. Ya lo había hecho en 2007 para la película Vicky Cristina Barcelona, que se filmó en Cataluña y Asturias, y protagonizaron Penélope Cruz (quien ganó el Oscar por este papel), Javier Bardem y Scarlett Johansson.

Escenarios como la playa de La Concha, la parte vieja de la ciudad, el Peine del Viento y la costa de Donostia han sido los lugares que los representantes de Mediapro, la productora que se hará cargo de la película de Allen, quieren capturar para la película. Y ya se reunieron con el San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission, aclarando las necesidades y condiciones que se requieren para filmar la película, dijo a El País de España el teniente de alcalde Ernesto Gasco.

Imagen de la película "Vicky Cristina Barcelona"

La película de Allen todavía no tiene título, ni reparto, ni siquiera guion. Claro que ya se conoció que se contaría con un equipo de 50 personas, a los que hay que sumar las empresas del lugar para completar el rodaje.

Allen comenzaría con su nuevo proyecto antes de estrenar su más reciente película, A Rainy Day in New York, que cuenta en su elenco con Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning y Jude Law, y que la productora Amazon, que produjo la película, no quiere estrenar. La fecha de estreno quedó en suspenso luego que se reavivara la polémica por la acusación de abuso sexual efectuada hace 25 años por su hija, Dylan Farrow.

llen demandó a Amazon Studios y le pide 68 millones de dólares por no estrenar su última película, que está lista hace seis meses, y por romper el acuerdo que existía entre él y la productora para realizar tres películas más, había anunciado la revista Variety hace pocas semanas.