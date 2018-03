"Wilson" tendrá material extra con más matices del caudillo

El cineasta uruguayo Mateo Gutiérrez nunca pensó en hacer un corte diferente de su última película, Wilson, que narra la vida y carrera del político blanco Wilson Ferreira Aldunate. En mercados audiovisuales como el estadounidense no es raro ver una película relanzada bajo el subtítulo “Director’s Cut” (la versión del director), pero Gutiérrez estaba satisfecho con el resultado de su documental, estrenado a principios de agosto de 2017 y premiado como el Mejor documental nacional de ese año por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Aunque el realizador no pensara que era necesario reeditar su trabajo, eso no quiere decir que no se haya quedado con las ganas de mostrar otros momentos en la historia de la figura popular del Partido Nacional.

Así es que Gutiérrez y la productora audiovisual Salado lanzarán, junto El País, treinta minutos de un material extra al documental, que estará disponible con la compra del diario a partir de el jueves, fecha en la que se cumplirán 30 años desde la muerte de Ferreira Aldunate. El nuevo trabajo recopila testimonios excluidos de la versión original del documental de Gutiérrez, más reflexiones sobre el pensamiento del político, cuatro entrevistas inéditas y un discurso inédito otorgado por el político nacionalista. Para acceder al material, que estará disponible de forma online, se deberá comprar El País el jueves y abonar 90 pesos para acceder a un código web que también permite ver el documental original (ver recuadro) en streaming.

Entre las mayores motivaciones detrás del relanzamiento de Wilson, Gutiérrez explicó a El País que además de tener una nueva oportunidad para presentar un material que consideraba rico pero contraproducente para el ritmo final de su película, también podía darle una mayor voz de su protagonista. “En la película tuve que trabajar mucho las intervenciones de Wilson”, comentó Gutiérrez. “A Wilson lo ponés y te quedas escuchándolo. Fui muy meticuloso en poner lo más importante”. Con el nuevo audiovisual, afirmó, se sacó el gusto de no cortar de sobremanera la oratoria del político.

Entre los agregados del documental hay un discurso brindado por Ferreira Aldunate un congreso del movimiento Por la Patria en 1985, en el que habla sobre los porvenires de la militancia y la ideología del partido entonces, según detalló el director. También se muestran otras facetas del blanco, como su trabajo como miembro de la directiva del Club Nacional de Fútbol. Otro de los segmentos rescata el pasaje de Ferreira Aldunate por el programa Protagonistas de Canal 12, en una entrevista en el que el político habla sobre su infancia y su padre, Juan Ferreira.

Vea el tráiler de "Wilson"

Gutiérrez también incluyó segmentos de entrevistas que en el documental mostró de forma más breve. Entre ellas está la conversación con el abogado y político Ignacio de Posadas. Según Gutiérrez, decidió ampliar la participación de De Posadas para que se entienda mejor uno de sus dichos controversiales en la película, donde el abogado afirmó que el primer mandato del expresidente Julio María Sanguinetti “había sido nefasto para el Uruguay”. Entre las entrevistas inéditas se encuentra, a su vez, un testimonio otorgado por Wilson Ferreira Sfeir, nieto del protagonista y militante del Partido Nacional.

Gutiérrez trabajo durante cinco años en la investigación, realización y edición de Wilson, que alcanzó a un público de 30.000 personas en Uruguay tras su estreno, según datos brindados por la productora del largometraje. Durante ese proceso, el realizador y el editor Sebastián Cerveñansky se dieron cuenta que contaban con más material del que podrían reunir en el documental. Durante el montaje, comenzaron a pensar en la idea de publicarlos luego del estreno e incluso, en un futuro, armar un banco de imágenes y videos enfocados en el político.

Con la edición del nuevo material de Wilson y tras su trabajo en D.F. (Destino Final) -documental sobre su padre, Héctor Gutiérrez Ruiz-, el director uruguayo señaló que por el momento no seguirá investigando las figuras políticas de la historia reciente uruguaya desde el cine, aunque no descarta narrar una historia enmarcada en el contexto de la dictadura.

“Es un bichito que uno tiene adentro y siempre va a ser emocionante e internaste para desarrollar”, dije Gutiérrrez. “Pero creo que en este tema ya aporté lo que más me afectaba individualmente. En ese sentido, me doy por hecho y me gustaría irme para el otro lado”, agregó el realizador.

Gutiérrez, quien divide su tiempo en el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales y su trabajo como profesor en esa área, señaló que tiene dos géneros que le interesaría explorar y ambos pertenecen a la ficción. Además de leer guiones pertenecientes al drama, señaló que su vida y crecimiento en torno al campo le generó una debilidad no solo por los caballos, sino por un género como el western. A Gutiérrez le gustaría hacer una adaptación en forma de drama biográfico de la vida Martín Aquino, un matrero canario célebre por sus enfrentamientos con la policía uruguaya en el campo a fines del siglo XIX. “El Uruguay se debe una historia así”, señaló el director, que aventuró que su llegada al western será sin apuro alguno.