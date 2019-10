Will Smith, de estreno: cómo afrontar la crisis de los 50 y seguir siendo una estrella

cindy pearlman, The New York Times

Más o menos en la época en la que cumplió 50 años, Will Smith se topó con un muro invisible. “Dejé de hacer cine durante unos años”, recordó el actor. “De alguna manera llegué a un tope en mi vida. Había creado lo que había podido crear en mi carrera. Se me estaba acabando la sabiduría que podía ofrecerle a mi familia”. “Llegué al punto en el que tuve una especie de colapso en mi vida y mis creaciones”.

Ahora Smith tiene 51 años y en un día soleado en un hotel de Beverly Hills hizo un recuento de los días nublados. “Me tomé un descanso de unos años”, dijo, “principalmente para estudiar y hacer un viaje espiritual. Aladdin fue mi primer regreso para ver si mi corazón seguía sintiendo algo por este tipo de actuación, y Proyecto Geminis fue el siguiente paso para constatar si me seguía gustando actuar”.



“Tuve que convertirme en algo nuevo para crear algo nuevo”.

Es probable que Aladdin no haya sido algo nuevo pero Proyecto Geminis de Ang Lee, que está en cartel en Uruguay, definitivamente lo es.



Smith interpreta a un asesino a sueldo ya retirado del gobierno llamado Henry Borgan, a quien persigue un asesino que resulta ser un clon más joven de sí mismo. “Soy yo, luchando contra mí mismo”.

Smith se preparó para el rodaje montando su propio Festival de Cine de Will Smith. “Tenía que hacer un ejercicio en retrospectiva y verme actuando cuando era más joven. Comencé viendo The Fresh Prince”, explicó. “Para Proyecto Geminis hicieron un modelo digital de mí con base en la primera de Dos policías rebeldes”.

Ver la versión digital de su yo más joven fue “como un trabalenguas mental”, añadió.



“Vi esa versión de mí a los 23 años y pensé: ‘No puedo creerlo’”, dijo. “Esto no es una especie de proceso de reversión del envejecimiento. El personaje más joven no soy yo en el presente. Crearon un personaje cien por ciento digital que está absolutamente recreado. No tomaron mi imagen y le quitaron algunas arrugas. Se trata de un personaje generado por computadora un humano completamente digital”.

“Es realmente espectacular”.



Como era de esperarse, las escenas en las que Borgan encara a su clon digital fueron muy complejas de filmar.



“Había un molde de mi rostro que se hizo para garantizar que el modelo CGI se pareciera a mí”, explicó Smith. “Cada día en el plató, tomaban un marcador negro y dibujaban puntos en mi rostro. Eran puntos de rastreo. Cuando me movía, la cámara captaba el espaciado matemático de los movimientos para que la computadora pudiera recrear después mis expresiones por medio del avatar”.

“Así, podíamos hacer la captura facial en el momento”.



Ver a dos versiones de sí mismo luchando entre sí fue una experiencia que no había vivido antes. “Cuando vi a los personajes juntos por primera vez haciendo una escena de riesgo impresionante pensé: ‘¿Será que gané la mitad del dinero que debí haber ganado?’”, bromeó Smith.

“La buena noticia es que ahora puedo comer lo que yo quiera, engordar y decir: ‘¡Ve a crear mi versión de 23 años en la computadora!’”. Este tipo de tecnología revolucionará el mundo cinematográfico, predijo Smith.



“Con la tecnología hemos llegado a un punto”, dijo, “en el que estos personajes se ven tan reales que te preguntas: ‘¿Ese actor es real?’. Eso significa que puedes hacer películas usando a tu propia persona a cualquier edad. Es muy emocionante: realmente abre todo un mundo”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith. Foto: AFP

Cumplir 50 años fue revelador para Smith, quien ha estado casado con Jada Pinkett Smith desde 1997. Tiene tres hijos: Jaden de 21 años, Willow de 18, con Pinkett Smith, y Trey de 26 con su exesposa Sheree Zampino.



¿Cuál fue su deseo al apagar las velas en su cumpleaños 50?



“Deseé tener un entendimiento divino”, dijo Smith. “Siento que la falta de entendimiento o la confusión son la madre del miedo y la violencia. Así que deseé tener el entendimiento divino para compartirlo con todos. El entendimiento es la semilla de la paz”.

"Deseé tener el entendimiento divino para compartirlo con todos. El entendimiento es la semilla de la paz" Will Smith Actor

El actor comentó que envejecer ha cambiado sus prioridades.



“He tomado medicamentos para controlar la presión arterial durante ocho años”, dijo. “Es un método preventivo, pero tener medio siglo de vida me ha hecho pensar en la salud y estar mucho más consciente de ella”.



Smith agregó que su alejamiento autoimpuesto de Hollywood fue benéfico para su corazón.

“Descubrí que todo comienza con lo que estoy diciéndole al mundo”, comentó. “¿Cómo contribuye esto a la familia humana? En cada película me pregunto: ‘¿Puedo enseñar y predicar estas cosas por todo el mundo con una conciencia tranquila?’”.



“Aladdin cumplía con todo”, afirmó Smith. “Lo que me encantó de la idea de este genio fue que tenía grilletes. Es un prisionero”.



“Así es como me sentía con Will Smith”, aseguró el actor. “Estaba encadenado por Will Smith, por su imagen. Comencé a encontrar mi libertad y me liberé de ese Will Smith”.

¿Y ahora?



“Ahora me siento más cómodo siendo yo mismo”, dijo Smith. “Y cuando se trata de esto que llamamos vida, creo que apenas estoy calentando”.