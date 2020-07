Warner saca de su lista de estrenos a "Tenet", la película que iba a reinagurar los cines

con base en The New York Times

Todos nos morimos por ver la nueva película de Christopher Nolan, Tenet. Pero Warner Bros, por lo visto no quiere que nos muramos en el intento.

El estudio anunció ayer que sacó a Tenet de su calendario de lanzamientos, en una mala noticia para la industria del cine que esperaba ese estreno como el regreso oficial de los grandes estrenos a los cines. Warner anunció que compartirá “inminentemente” una nueva fecha de lanzamiento de la película.

Y queda claro que la pandemia ha convertido la superproducción de 200 millones de dólares de Nolan en un caso de alto riesgo. Después de meses de cierre, los cines en muchas ciudades de Estados Unidos Unidos han comenzado un proceso tentativo de reaperturas. Aún así, con el aumento del número de infecciones por coronavirus , no está claro si esos cines pueden lanzar de forma segura un potencial éxito de taquilla de verano como Tenet en unas pocas semanas.

Una película de ciencia ficción protagonizada John David Washington y Robert Pattinson, Tenet estaba programada para estrenarse el 17 de julio, en el medio de la temporada más lucrativa de Hollywood. Luego, la pandemia golpeó las costas estadounidenses, estados como Nueva York y California comenzaron a emitir órdenes de quedarse en casa, y los estudios atemorizados comenzaron a arrastrar sus éxitos de taquilla del corredor de verano. Solo Tenet se mantuvo firme hasta la fecha, el raro faro piloto que era más que nada una expresión de deseo.

Pero a medida que se acercaba el lanzamiento del 17 de julio, Warner Bros. finalmente tomó una decisión, moviendo Tenet dos semanas al 31 de julio. Esta fecha también sería temporal: a medida que los casos de coronavirus siguieron aumentando durante el verano, el estudio anunció otro retraso de dos semanas, para el 12 de agosto.

Nolan se había mantenido firme con un estreno en salas. No es difícil imaginar de dónde podría venir su posición: un promotor de la experiencia en cines desde hace mucho tiempo, Nolan seguramente esperaba que una gran película de acción como Tenet inyectase dinero en las arcas agotadas de los cines, y al mismo tiempo atrayera a las audiencias que se volcó masivamente a plataformas como Netflix y Disney + durante la pandemia.

“Los cines son una parte vital de la vida social estadounidense”, se titulaba el artículo de opinión que Nolan publicó en el Washington Post. “Necesitarán nuestra ayuda”.

En ese artículo, Nolan hizo mención especial de B&B Theatres, una cadena familiar con sede en Missouri que tuvo que despedir a miles de empleados cuando cerraron sus teatros. Esos empleados, escribió Nolan, estaban entre los más afectados por la pandemia y merecían nuestra consideración.

Warner también anunció que El conjuro 3 se pospuso para el 4 de junio de 2021. La octava entrada en la franquicia de terror estaba programada para estrenarse el 11 de septiembre. Sin embargo, se suponía que tenía sesiones adicionales programadas para abril.

Otros estrenos importantes del estudio, como Mujer maravilla 1984 (2 de octubre), el remake de Duna de Denis Villeneuve (18 de diciembre), siguen programados para esas fechas. Sin embargo, eso podría cambiar si no se aplana la curva en Estados Unidos. Warner tambtambién comenzó a analizar los estrenos anunciados del musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights (previsto para el 18 de junio de 2021) y The Batman con Robert Pattinson que por ahora se mantiene el 25 de junio de 2021.

Tenet está centrada, por lo poco que se sabe en un equipo de agentes dedicados a evitar una tercera guerra mundial. Estaría cerca de El origen, una de las grandes películas de Nolan.