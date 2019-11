Warner quiere secuela de "Guasón" y ya está en conversaciones con su director

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay dudas de que los superhéroes son el tema del año. Mientras Marvel continúa dominando la taquilla mundial gracias a Avengers: Endgame, que se convirtió en la película más vista de todos los tiempos, la editorial rival, DC, también tiene títulos para festejar.

Después de llegar a los mil millones de dólares en la recaudación mundial, Guasón, la película que protagoniza Joaquin Phoenix y dirige Todd Philips, podría tener una secuela.

El jefe de la división cinematográfica de Warner Bros., Toby Emmerich, se reunió con el escritor y director Todd Phillips y el coguionista Scott Silver, para explorar posibles ideas para una secuela del drama sobre los orígenes de Guasón, anunció la revista Variety.

Si bien se trata de conversaciones preliminares, no hay un acuerdo y no se está escribiendo ningún guion, según Variety, Phillips está ansioso por asegurarse de que cualquier secuela que se haga cumpla con el nivel artístico de la original. Y no es para menos: la película se llevó el León de Oro en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, ganó un premio por su dirección de fotografía y es una de las firmes candidatas para aparecer en la próxima edición de los premios Oscar.

Además, Warner Bros. y DC están hablando de que Phillips haga las historias de origen para otros personajes de los cómics de la editorial. Y si bien cualquier secuela de Guasón tardaría unos años en hacerse realidad, los estudios en su alianza con DC ya tienen varios títulos en desarrollo para estrenar en los próximos meses.

El año próximo llegará Mujer maravilla 1984 que repite la fórmula de Patty Jenkins como directora y Gal Gadot como Diana Prince; y también está en desarrollo The Batman que dirigirá Matt Reeves, con Robert Pattinson poniéndose el traje del justiciero enmascarado.

Los villanos también tienen películas para estrenar próximamente. Black Addam estará protagonizada por Dwayne Johnson, y Margot Robbie volverá a interpretar a Harley Quinn en la película derivada de Escuadrón Suicida que llevará como título Birds of Prey.