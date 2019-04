Se confirmó que se está preparando una secuela de "¡Shazam!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A días del estreno de ¡Shazam!, el medio especializado The Wrap informó que Warner Bros. y DC Cómics ya están empezando a preparar una secuela para la película de superhéroes.



¡Shazam!, que el fin de semana pasado fue la película más vista en Estados Unidos con una taquilla de 53,4 millones de dólares, en Uruguay se quedó con la segunda posición de la taquilla, con 5.999 espectadores convocados entre el jueves y el domingo.

Según informa The Wrap, Henry Gayden, guionista de la primera película, regresará para escribir su continuación. Todavía no está confirmado si David F. Sandberg volverá a dirigir ¡Shazam!, aunque la información de The Wrap apunta a su regreso en la secuela.



La historia de esta primera película se centra en la peculiar figura de Billy Batson, un adolescente de 15 años que, tras la visita de un mago, dice la palabra "¡Shazam!" para convertirse en un adulto con superpoderes, pero conservando su joven mentalidad.



Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer y Mark Strong son los protagonistas de esta película que entrelaza el género épico de los superhéroes con la comedia juvenil.



Por otra parte, Dwayne Johnson, que fue productor ejecutivo de la primera entrega, confirmó que interpretará a Black Adam, el enemigo de Shazam, en la próxima película. Para celebrar la noticia, hizo un video en Instagram donde habló sobre el tema.

"Para aquellos que conocen los cómics y saben de mitología de Shazam, él está conectado a Black Adam", dijo Johnson. "Black Adam es un antihéroe o villano, a quien no puedo esperar interpretar. He estado desarrollando esto, y ha estado conmigo en mi ADN durante más de 10 años. Deberíamos empezar a rodar aproximadamente dentro de un año. Estoy muy emocionado", manifestó.