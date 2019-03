Si ya viste "A dos metros de ti", aquí hay otras películas similares para reír y llorar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La película A dos metros de ti está basada en la novela de Rachael Lippincott. Se trata de un drama protagonizado por Cole Sprouse (Jughead Jones en Riverdale) y Haley Lu Richardson (Claire en Fragmentado), dirigido por el también actor Justin Baldoni (uno de los protagonistas de Jane the Virgin). La historia se centra en estos dos adolescentes, Stella y Will, quienes se conocen en el hospital.

Ambos tienen una grave enfermedad —fibrosis quística— que pone en peligro sus vidas, y para mantenerse seguros, no pueden estar cerca de otro paciente con la misma enfermedad. Ella es positiva con respecto a su enfermedad, está en lista de espera para recibir un trasplante de pulmón, y sigue todas las indicaciones de los doctores; él no sigue las reglas ya que su enfermedad es incurable. Así, esta dupla comenzará a entablar una amistad, en los pasillos del hospital.

La amistad irá dando paso a una historia de amor; eso sí, por su salud, la pareja tendrá que permanecer a dos metros de distancia, para no contagiarse mutuamente.

Tráiler de la película "A dos metros de ti"

Para quienes ya vieron la película, y también para los que prefieren ir aprontándose para verla, aquí va una lista con películas similares, algunas divertidas, otras más lacrimógenas, para ver en streaming manteniendo la temática del romance adolescente.

"Bajo la misma estrella" [para alquilar en NSNow]

Basada en el best seller de John Green del mismo título, esta película dirigida por Josh Boone se centra en dos jóvenes con cáncer. Ella es Hazel (Shailene Woodley), una adolescente con cáncer de tiroides. Si bien su caso es casi un milagro médico, ella se siente deprimida, considerándose una enferma terminal. Al ver esa situación, su madre la lleva a un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. Allí conocerá a Augustus (Ansel Elgort), un joven que perdió una pierna por cáncer de hueso hace un año y desde entonces se considera curado. Cuando Augustus comience a formar parte de su círculo de amigos, nacerá un romance que los llevará hasta Holanda para buscar al misterioso autor del libro que los intrigó.

Tráiler de la película "Bajo la misma estrella"

"Y nadie más que tu" [Netflix]

Abbie (Gugu Mbatha-Raw) y Sam (Michiel Huisman) están enamorados desde el colegio. Ya adultos, acaban de comprometerse, y en una visita al doctor, cuando esperaban confirmar un embarazo, les terminan dando la peor de las noticias: Abbie tiene cáncer. Con esta confirmación, Abbie comienza a buscarle pareja a su prometido. Si bien es un drama, la directora Stephanie Laing (que ha dirigido algunos episodios de la serie Veep) le agrega toques de comedia a esta historia donde una relación que nació en la infancia se pondrá a prueba.

Tráiler de la película "Y nadie más que tu"

"50/50" [App de Fox]

Adam (Joseph Gordon-Levitt) es un joven entusiasta, no fuma, no toma alcohol, y hasta recicla sus desperdicios. El ser un ciudadano ejemplar no le evita tener cáncer, noticia que le cae como un baldazo de agua fría. Junto a su madre (Anjelica Huston), una joven y algo inexperta terapeuta (Anna Kendrick) y su mejor amigo (Seth Rogen), el joven dará pelea a su enfermedad, cuya expectativa de vida es del cincuenta por ciento. Si bien sabe que no puede cambiar su situación, el cómo vivir con la enfermedad no solo le permitirá estar mejor, también avanzar en su vida diaria.