Viola Davis y un rol del que se arrepiente

Viola Davis es una de esas actrices a las que todo le sale bien. Así lo demuestran sus premios Tony, Emmy, Globo de Oro y Oscar por sus papeles, siempre complejos que pueden ser tan avasallantes como sumisos. Lo que se dice una actriz versátil es Davis. Sino mire la primera temporada de How to Get Away With Murder, cuando el personaje de Davis, Analise se encuentra con su madre, Cicely Tylor. Una de las mejores escenas de esa temporada que se puede ver en Netflix. Y si bien parece imposible, Davis tiene algún papel del que arrepentirse.

La multi premiada actriz le dijo al New York Times que, en retrospectiva, no está satisfecha con su papel de Aibileen Clark en la película Vidas cruzadas (2011) que le valió su segunda nominación al Oscar, la anterior había sido por el drama La duda en 2008. Finalmente se llevaría el Oscar, como actriz secundaria por Fences que dirigió y protagonizó Denzel Washington.

"¿Alguna vez he hecho papeles de los que me he arrepentido? Lo hice, y Vidas cruzadas está en esa lista ", le dijo al Times.

Esa película, basada de la novela homónima de Kathryn Stockett que publicó en 2009, The Help era protagonizada por Emma Stone quien hacía de Skeeter Phelan, una joven que escribía un libro recopilado de las historias de criadas negras que trabajan en el Sur segregado.

La película catapultó a Davis a la fama con una campaña para los Oscar. Era una gran favorita para ganar hasta que Meryl Streep obtuvo una sorprendente victoria por su trabajo en La dama de hierro. Y esta película, dirigida por Tate Taylor, le valió nominaciones, como actrices de reparto a Jessica Chastain y Octavia Spencer. La última terminó ganando el Oscar como actriz de reparto.

Davis dijo que lamenta que la película realmente no le haya dado voz a Aibileen y a las otras mujeres negras en el corazón de la historia. "Sentí que al final del día no se escucharon las voces de las criadas", dijo. "Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellos son mi abuela Ellos son mi madre Y sé que si haces una película donde está toda la premisa, quiero saber cómo se siente trabajar para los blancos y criar hijos en 1963, quiero saber cómo te sientes al respecto. Nunca escuché eso en el transcurso de la película", agregó la actriz.

Davis, quien ganó un Oscar por Fences el año pasado, se esforzó por enfatizar que sus remordimientos no tienen nada que ver con su experiencia en general trabajando en Vidas cruzadas, ni con sus compañeros de reparto o equipo. "Las amistades que formé son las que voy a tener por el resto de mi vida", dijo. "Tuve una gran experiencia con estas otras actrices, que son seres humanos extraordinarios. Y no podría pedir un mejor colaborador que Tate Taylor".