Viggo Mortensen, un trotamundos con una nueva chance de llevarse el Oscar

Ian Spelling, The New York Times

El director Peter Farrelly quería que interpretara a Tony “Tony Lip” Vallelonga, un tipo corpulento, poco refinado y de buena voluntad proveniente del Bronx con un acento italiano muy marcado. En Green Book, de Farrelly, basado en una historia real y ambientado en 1962, el cadenero de Copacabana Tony Lip es contratado para trabajar como chofer y proteger al pianista clásico jamaiquino-estadounidense Don “Doc” Shirley (Mahershala Ali) durante una gira de conciertos de dos meses a través del Sur Profundo, aún segregado.

Es fácil entender por qué Mortensen se mostró dudoso. Las razones más evidentes fueron que él es un danés-estadounidense alto y delgado, sin mencionar que hay muchos actores italo-estadounidenses que habrían sido perfectos para el papel. No obstante, Mortensen aceptó participar en la película, que ya está en cartel, y ahora su actuación le dio su tercera nominación al Oscar.

“Me encantó el personaje”, dijo el actor, hablando por teléfono desde un hotel de Los Ángeles, “y la primera vez que leí el guion me di cuenta de que no solo era el mejor texto original que había leído desde Capitán Fantástico (2016) unos años antes, sino que quizá era el mejor que había leído en toda mi carrera.

“Era fabuloso”, dijo. “Un gran personaje. Pensar que estas personas existían, que este viaje en carretera sucedió y todo eso, me sorprendió muchísimo.

“Simplemente fue la idea de interpretar a un italo-estadounidense lo que me preocupaba”, admitió Mortensen, “pues estaba muy consciente de que hay buenos actores estadounidenses de ascendencia italiana en el mercado.

Tráiler de la película "Green Book"

“Hay personajes italo-estadounidenses que son parte de nuestro imaginario en términos de lo que hemos visto y experimentado en la televisión y en el cine”, continuó, “y Pete estaba confiando en mí para que yo interpretara a uno de ellos. Dijo: ‘No quiero hacer lo obvio. Creo que eres perfecto, y creo que harás un gran trabajo en este proyecto’.

“Le pedí tiempo suficiente para pensarlo; me tomó un día”, comentó Mortensen. “Leí el guion un par de veces más. No sé por qué. ¿Estaba tratando de ver si no era tan bueno? La segunda vez que leí el texto, me gustó más, pensé que era más profundo, más matizado, mejor estructurado y bien escrito, con diálogos excelentes”.

En cuanto aceptó, Mortensen se comprometió por completo. Leyó The Negro Motorist Green Book, mejor conocida con el título abreviado Green Book, una guía anual publicada de 1936 a 1966 y diseñada para ayudar a los afro-estadounidenses que viajaban por el sur durante la época de Jim Crow. También consultó a Nick Vallelonga, hijo de Tony Lip, quien escribió el guion.

“Traté de aprender tanto como pudiera de la familia Vallelonga”, comentó Mortensen, “y fueron muy generosos, me dieron muchísimo material. Nick estuvo ahí todo el tiempo, además interpreta a un personaje en la película, así que al contarme sobre su papá y su comportamiento en general, me ayudó a entender su esencia, lo cual fue muy útil”.

A pesar de lo que Mortensen aportó al papel, necesitaba un Don Shirley con el cual interactuar. Mortensen discutió el asunto con Farrelly, quien le dijo que imaginaba a Mahershala Ali -que acababa de ganar un Oscar como mejor actor de reparto por su actuación como narcotraficante carismático en Luz de luna- interpretando a Shirley.

“Le dije: ‘Bueno, no podrías elegir a alguien mejor’”, recordó Mortensen. “Mahershala es un gran actor, muy inteligente. Yo lo conocí y había hablado con él, por lo que sabía que es un caballero, sensible, y muy preciso en la manera en que habla de las cosas, meticuloso en su forma de trabajar. Tiene muchas cualidades que sabía que serían grandiosas para ese personaje. Además, es un tipo agradable, y presentí que quizá tendríamos una buena dinámica.

En la vida real, Tony Lip y Don Shirley siguieron siendo buenos amigos durante el resto de sus vidas, y murieron con algunos meses de diferencia en 2013. Sin embargo, a pesar del final feliz de la película, Mortensen no quería que la historia resultara trivial, o algo peor.

Algunos de las películas en las que ha participado Mortensen, que cumplió 60 años en octubre, son Testigo en peligro (1985), Marea roja (1995), Hasta el límite (1997), El señor de los anillos (2001-2003), Una historia violenta (2005) y Un método peligroso (2011). Obtuvo nominaciones al Oscar como mejor actor por Promesas del este (2007) y Capitán Fantástico.

No obstante, Mortensen también es escritor, poeta, fotógrafo, músico, pintor e incluso editor de libros. Aunque es más famoso como actor, y la mayor parte de sus ingresos provienen de la actuación, rápidamente señaló que obtiene el mismo placer con sus otros proyectos artísticos.

“Voy a dirigir una película este invierno, un drama en el que actuaré junto con Lance Henriksen. Supongo que mis distintos intereses -la escritura, la fotografía, la música y trabajar con actores- se pondrán a prueba.

“¿Qué tan bueno soy contando una historia? ¿Cómo saberlo?”, concluyó Mortensen. “No lo descubriré sino hasta que termine, y por eso quiero hacerlo”.