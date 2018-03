Se viene la serie de "Star Wars" con el director de "Iron Man" a la cabeza

La saga de Star Wars de Disney y Lucasfilm llegará a la televisión a través de una nueva serie con con Jon Favreau, director de Iron Man y El libro de la selva a la cabeza, según lo anunciaron ambas compañías hoy.

Favreau producirá y escribirá la ficción, que será estrenada a través de un servicio de streaming que Disney planea lanzar para competir contra otros como Netflix o Hulu, plataforma exclusiva para Estados unidos que en 2017 estrenó El cuento de la criada.

La serie de Star Wars de Favreau será la primera con actores de carne y hueso. Previamente, Lucasfilm ha creado las animaciones The Clone Wars y Star Wars Rebels, ambas disponibles en Netflix.

RELACIONADAS Un año con un montón de películas Un año con un montón de películas Video Un año con un montón de películas Los creadores de Game of Thrones escribirán y producirán lo nuevo de Star Wars By Rosalia Souza Los creadores de Game of Thrones escribirán y producirán lo nuevo de Star Wars Los creadores de Game of Thrones escribirán y producirán lo nuevo de Star Wars Se dio a conocer el primer tráiler de "Han Solo: una historia de Star Wars" Se dio a conocer el primer tráiler de "Han Solo: una historia de Star Wars" Video Se dio a conocer el primer tráiler de "Han Solo: una historia de Star Wars"



"Si me dijeras a los 11 años que contaría historias en el universo de Star Wars, no te hubiera creído. No puedo esperar para embarcarme en esta emocionante aventura", dijo Favreau, un fan profeso de la saga lanzada por George Lucas en 1977.

Desde su trabajo como director de las dos primeras películas de Iron Man (lanzadas por el estudio Marvel, parte de la compañía Disney) Favreau ha establecido un vínculo laboral exitoso con el The Walt Disney Company.

El actor y director también estuvo al frente al El libro de la selva, una nueva versión de la animación de Disney y para 2019 prepara El rey león junto a los actores Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé y Billy Eichner, entre otros.

En mayo se estrenará Han Solo: una historia de Star Wars, una nueva película de la saga, mientras que en 2019 llegará a los cines Star Wars: Episodio IX, dirigida por J.J. Abrams.