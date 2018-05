¿Qué más se viene para Guillermo del Toro?

El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en una buena racha. Su última película La forma del agua ganó cuatro premios Oscar —incluyendo Mejor película— y 20th Century Fox cerró un acuerdo bajo el que el director creará varias películas para el estudio.

Del Toro también prepará proyectos fuera de Fox. Uno de ellos será Scary Stories to Tell in the Dark, una película que el mexicano escribirá y producir para los estudios CBS Films y Entertainment One.

El director de la película, una adaptación de una serie de libros de Alvin Schwartz, será André Øvredal, quien previamente trabajó en La morgue.

La película seguirá a un grupo de adolescentes que debe resolver un misterio en torno a varias muertes macabras dentro de su pueblo.

Scary Stories to Tell in the Dark comenzará a filmarse en invierno en Toronto, Canadá, y Del Toro y su equipo buscarán venderla a los distribuidores en festivales como Cannes, que arranca el 8 de mayo.