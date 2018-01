La vida de una actriz de carácter

Cindy PEarlman, The New York Times

Cuando era niña y creció en la finca de su abuelo en el Connecticut rural, Glenn Close convirtió el campo en un escenario. Ya sabía que sería una estrella.

“Deambulaba por el campo, actuando todo el día, porque esas imágenes en la pantalla grande atrapaban mi imaginación”, recordó. “Nunca lo dudé. Lo único es que ya no quería ser la secuaz de mi hermana. Quería el protagónico”.

Y lo logró. A los 70 años, Close ha obtenido seis nominaciones al Oscar -tres como mejor actriz y tres como secundaria-, además de Emmy y tres Tony. Eso no quiere decir que ya lo haya hecho todo, claro está.

“Me siento como si tuviera 18 y estuviera empezando”, dice.

Algunas de sus actuaciones más recientes se pueden ver en las películas The Wife y The Wilde Wedding, con Jonathan Pryce y John Malkovich, respectivamente. También estelariza la serie de Amazon Sea Oak y el drama de ciencia ficción de Netflix What Happened to Monday.

Ha vuelto a la pantalla grande con la comedia ¿Quién @#*%$ es mi Papá?, que se estrenará este jueves en Uruguay. Allí interpreta a Helen, una mujer que por fin logra contar a sus hijos (Ed Helms y Owen Wilson) la verdad sobre su pasado.

“Podríamos decir que no ha sido del todo honesta con ellos sobre quién es su verdadero padre”, comenta Close, “lo cual nos lleva a complicaciones”. Los posibles padres incluyen a hombres interpretados por Terry Bradshaw, Ving Rhames, J.K. Simmons y Christopher Walken.

Close es la estrella principal , lo cual en estos momentos es toda una novedad para la actriz pues, independientemente de sus nominaciones al Oscar, ya es una septuagenaria.

“Es irónico, ¿no?, que no haya más papeles para mujeres de mi edad. Todas estamos en nuestro mejor momento”, comentó.

Hasta los modelos a seguir tienen modelos a seguir y el de Close es Judi Dench.

“Ha sido mi inspiración durante toda mi carrera”, dijo. “Cuando hice mi primera película, y después querían que hiciera una película para televisión, me dijeron que eso arruinaría mi carrera en el cine. Dije: ‘¿Qué hay de Judi Dench, ella ha hecho todo a lo largo de su carrera?’”.

“Mi vida dio pequeños vericuetos”, dijo. “No llegué al primer año de universidad sino hasta que tuve 22 años. En cuanto llegué al campus de William and Mary, me fui directo al departamento de teatro audicioné para Noche de Reyes y me dieron el papel de Olivia”.

Pasó 10 años haciendo teatro antes de su primera actuación en la pantalla grande como la madre terrenal de Jenny Fields en El mundo según Garp (1982), con Robin Williams que le dio su primera nominación al Oscar. La segunda nominación llegó al año siguiente, en el drama clásico Reencuentro (1983).

Uno de sus papeles favoritos fue la intrigante Marquesa de Merteuil en Relaciones peligrosas (1988).

“La clave para ella fue que se trataba de una mujer brillante que se crió en un convento y, cuando salió, se esperaba que se casara y se volviera propiedad de algún hombre”, explica Close. “Dependía de los hombres, pero era tan astuta e inteligente que observaba cómo funcionaban las cosas. Se fijó la meta de que nunca la usarían. En cierta forma era una mujer que actuaba como hombre en un mundo de hombres”.

“La castigan por ello”, agregó la actriz. “Parece que interpreto a mujeres a las que se les castiga por partida doble”.

Una de esas mujeres fue Alex Forrest en Atracción fatal (1987), que sigue siendo el papel más recordado de Close. No fue la primera opción (estuvieron para el papel Kirstie Alley Barbara Hershey o Michelle Pfeiffer) pero resulta imposible imaginar a otra persona que no sea Glenn Close hirviendo aquel conejo.

“Muchos hombres todavía se me acercan y me dicen: ‘Me asustaste hasta la médula’”, admitió riendo. “Y ya tiene 30 años que hicimos la película”.

Close todavía no puede ver a Alex como la mala.“Era trágica no mala”, insiste. “Quería humanizarla lo más posible y tratar de entender su comportamiento, incluso si el público no lo entendía”.

No la nominaron al Oscar por su Sunny von Bulow en Mi secreto me condena (1990) pero es uno de sus papeles favoritos. “Me encantó la escena en la que mi personaje estaba comiendo helado y fumando un cigarro con los lentes oscuros puestos”, comentó Close. “En esencia, porque era diabética y se estaba matando frente a todos. Era muy poderosa como imagen”.

“Solo dos personajes me han perseguido tras interpretarlos”, aclaró. “Uno es Norma Desmond en Sunset Boulevard, cuando la hice por primera vez en el escenario, y el segundo es Alex Forrest de Atracción fatal”.

“Estas mujeres se han quedado conmigo”.

tres papeles recientes en streaming y en cine "What Happened to Monday"

2017 Netflix Dirigida por el noruego Tommy Wirkola (que en su prontuario tiene Hansel y Gretel: cazadores de brujas), es la primera película de Glenn Close para Netflix. Es una aventura ubicada en un futuro distópico en el que la superpoblación mundial obliga a una política mundial de un hijo por familia. Y justo nacen septillizas, lo que es todo un problema. Close hace de villana en un elenco donde también están Noomi Rapace y Willem Dafoe



Melanie: Apocalipsis Zombie

2016

NSNOW Otra medio de ciencia ficción con un científico y un maestro que viven en un futuro distópico y emprenden un viaje de supervivencia con una chica especial llamada Melanie. La película, más allá del título en español, ha sido elogiada como una variación británica de un asunto repetido por el cine reciente. Dirige, además, Colm McCarthy, responsable de uno de los capítulos de la nueva temporada de Black Mirror y de Peaky Blinders.