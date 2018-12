Es irónico que, la mejor película de Peter Bogdanovich en muchísimos años (¿desde Noises Off de 1992) sea una película ajena: lo que hizo con The Other Side of the Wind es un trabajo de precisión que requiere cinefilia y pasión, dos atributos que siempre han acompañado su irregular carrera. También es irónico que la pieza inconclusa de Orson Welles, el hombre que amplió el horizonte del cine clásico con El ciudadano (y eso fue en 1941), se parezca a una gran película perdida de la nouvelle vague.

The Other Side of the Wind, que finalmente consiguió hacerse gracias a la intervención de Netflix, es una rareza claro, como suele ser cualquier cosa que se haya adelantado a su tiempo. Es una reflexión sobre el cine, su acercamiento a la verdad, el poder del montaje y cómo la mirada de un director es, en definitiva, una mirada colectiva.

El armado es un desafío: la historia de un director (John Huston, otro gigante) que presenta su última película en Hollywood está contada por la decena de filmaciones hechas por los invitados a una fiesta. El personaje parece pensado para Huston (que tiene toda la testosterona artística de Hemingway) pero todo indica que es el propio Welles. Paralelamente vemos fragmentos de esa película que incluye a Oja Korda caminando desnuda en una ciudad posapocalíptica y que parece una parodia de tanto cine europeo tan de moda por esos años; la principal referencia parece ser Michelangelo Antonioni.

RELACIONADAS Un viaje de amor y pasión cinéfila By Fernan Cisnero Un viaje de amor y pasión cinéfila Cómo terminar una obra maestra, Peter Bogdanovich habla de The Other Side of The Wind

Así, como lo había hecho en El ciudadano, Welles vuelve a construir una vida a partir de fragmentos, miradas ajenas y la propia obra. Y como siempre, ni eso es suficiente para construir un puzzle acabado y certero.

The Other Side of the Wind es una película desafiante porque en tiempos de cine descafeínado exige un compromiso del espectador. Y esa es una de sus tantas grandezas.