¿Qué ver en streaming? Un thriller uruguayo, un éxito turco y una de terror de Netflix

película Tarde uruguaya que puede terminar en pesadilla

Paula Silva, una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef: Celebrity Uruguay (Canal 10) es la protagonista de este thriller uruguayo que logra mucho con bien poco. Cuatro amigos deciden pasar la tarde en una cantera, y la tensión empieza a aflorar bajo ese sol insoportable y cerca de ese agua que puede ser tan placentera como peligrosa. Todo se sale de control en En el pozo, el primer largometraje de los hermanos Bernardo y Rafael Antonaccio, que es un muy interesante ejemplo del cine nacional de los últimos años.

ficha En el pozo Origen Uruguay, 2019 Directores Bernardo y Rafael Antonaccio ¿Dónde? Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo

serie Una historia de superación que engancha

La música está presente todo el tiempo, como en cualquier telenovela turca; no hay grandes actuaciones, su guion no se aleja de cualquier drama similar, y lleva al límite lo que se considera un cliffhanger (sino vea el final del tercer episodio); y pese a todo lo negativo que le digo y pueda encontrar, cuando uno no lo espera se enganchó con Doctor Milagro. Se trata de una serie médica sobre un chico con trastorno del espectro autista que sabe mucho de medicina y comienza a trabajar como cirujano en un importante hospital, pese a las resistencias de algunos ejecutivos.

ficha Doctor Milagro Origen Turquía, 2019 Director Aytac Cicek ¿Dónde? HBO Max

PELÍCULA Una madre en el vuelo más siniestro de la historia

Una mujer lucha contra la infección que la convirtió en vampiro, y tiene tanta mala suerte que el vuelo que toma junto a su hijo para irse a tratar a otro país es atacado por terroristas. Eso le impide suministrarse a tiempo la medicación que mantiene controlados sus instintos depredadores, y de ahí en más el lector puede imaginar el caos que se desatará en ese avión. De eso va Cielo rojo sangre, thriller de terror que Netflix estrenó a fines de julio. Todo lo que pasa es improbable y ahí está el atractivo de este film alemán, que logra sostener dos horas de tensión.