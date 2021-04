Premios Oscar 2021: en streaming, ¿dónde se pueden ver las películas ganadoras?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez pasada la ceremonia de los Oscar, que repartió sus estatuillas, como todos los años comienza la duda de dónde están para ver las películas ganadoras del mayor premio del cine. Y la respuesta es que muchas de las premiadas se encuentran en servicios de streaming disponibles en Uruguay.

Si bien algunas ganadoras como Nomadland (mejor película, dirección y actriz) , Hermosa Venganza (guion original), Judas and the Black Messiah (actor de reparto y mejor canción) y The Father (actor y guion adaptado) o Minari (actriz de reparto) no tienen aún fecha de estreno en salas locales, hay otras que sí se llevaron algún galardón y se pueden ver por streaming.

Netflix

Mejor maquillaje y peinado; mejor diseño de vestuario: La madre del Blues

​Mejor fotografía; mejor producción artística: Mank

Mejor documental: Mi maestro el pulpo

​Mejor cortometraje de no ficción: Two Perfect Strangers

Mejor cortometraje animado: Si algo me pasa, los quiero

Amazon Prime Video

Mejor sonido y mejor edición: El sonido del metal

Disney+

Mejor película animada; mejor banda sonora: Soul

NSNow de Nuevo Siglo

Mejores efectos visuales: Tenet (disponible para alquilar)

Youtube

Mejor cortometraje documental: Colette