¿Dónde se pueden ver las series y películas nominadas a los premios Globos de Oro?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las nominaciones al Globo de Oro, anunciadas el 9 de diciembre, dejaron claro el panorama de protagonistas de la temporada de premios que este año termina tempranamente con la entrega de los Oscar, el 9 de febrero.

Y aunque antes había que esperar bastante para acompañar la temporada, la consolidación de los servicios de streaming como uno de los jugadores de los premios y los estrenos locales en general simultáneos con sus lanzamientos globales, permiten ver y juzgar por uno mismo qué es lo mejor del año.

Aquí, entonces, una guía de dónde ver las películas y las series del momento.

En Netflix



The Irishman. La película de Martin Scorsese tiene cinco nominaciones a los Globo de Oro, incluyendo mejor drama, y está claro que es una de las películas del año.

Marriage Story. Seis nominaciones a los Globo de Oro y la consagración del director Noah Baumbach. Scarlett Johansson y Adam Driver están sensacionales como una pareja en plena disolución.

Los dos papas. El brasileño Fernando Meirelles, con fotografía del uruguayo César Charlone, cuenta un ficticio encuentro en Benedicto XVI y el cardenal Jorge Bergoglio. Tiene cuatro nominaciones.

Dolemite Is My Name. Eddie Murphy está nominado como mejor actor por esta comedia sobre un buscavidas que se convierte en director de cine de culto. Tiene dos nominaciones al Globo de Oro.

The Crown. La tercera temporada de esta serie británica tiene cuatro nominaciones incluyendo mejor serie dramática, y una para cada uno de sus protagonistas (Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobías Menzies quien interpreta al Príncipe Felipe).

El método Kominsky. La comedia negra con Michael Douglas y Alan Arkin tiene tres menciones: para sus dos protagonistas y como mejor serie de comedia.

Unbelievable. Cuatro nominaciones (mejor miniserie y mejores intérpretes, para Toni Colette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever).

Pose. La serie de Ryan Murphy sobre la cultura LGBT de la Nueva York de la década de 1980 tiene un aspirante al premio: su protagonista, Billy Porter.

Dead to Me. Christina Applegate está nominada a mejor actriz en serie de comedia.

Russian Doll. Una de las sensaciones del año solo consiguió nominación para su creadora y actriz, Natasha Lyonne.

The Politician. Otra de Ryan Murphy con nominaciones: mejor serie de comedia y mejor actor, para Ben Platt.

Living With Yourself. Paul Rudd está mencionado como mejor actor de serie de comedia.

The Spy. El drama sobre agente israelí le dio una nominación a su productor y protagonista, Sacha Baron Cohen, como mejor actor dramático en una miniserie.

HBO

Succession. El drama sobre una familia millonaria y complicada tiene cuatro nominaciones: mejor serie dramática; mejor actor (Brian Cox) y mejor actor de reparto (Kieran Culkin).

Chernobyl. El drama sobre un apocalíptico accidente nuclear en la Unión Soviética aspira a Globos de Oro en cuatro categorías: mejor miniserie o película para televisión, y tres en los rubros de actuación para Jared Harris, Emily Watson y Stellan Skarsgård

Big Little Lies. Aunque recibió críticas mezcladas, la serie producida por Reese Whiterspoon y Nicole Kidman está mencionada en tres rubros: drama, actriz (Kidman) y actriz secundaria, Meryl Streep.

Barry. Va por mejor serie de comedia, mejor actor principal (Bill Hader) y mejor actor de reparto (Henry Winkler), para esta serie que este año ganó nueve premios Emmy.

Game of Thrones. A pesar de ser uno de los fenómenos televisivos de la década, nunca fue una favorita de los Globos de Oro. Este año solo tiene nominado a uno de sus protagonistas, Kit Harrington.

En Amazon Prime

Killing Eve. Dos nominaciones para este drama policial y femenino: mejor serie dramática y mejor actriz (Judy Comer).

The Marvelous Mrs. Maisel. La serie sobre un ama de casa que decide convertirse en comediante está nominada a mejor serie dramática y mejor actriz en serie de comedia (Rachel Brosnahan).

Mr. Robot. El actor Rami Malek es el único nominado por la cuarta temporada.

Fleabag. Después de seis premios Emmy y de ser considerada la mejor serie del año, está nominada a los Globo de Oro de mejor serie de comedia, mejor actriz (Phoebe Waller-Bridge) y mejor actor (Andrew Scott)

En los cines

El Irlandés y Los dos papas están en Cinemateca Uruguaya. Entre navajas y secretos (que tiene tres nominaciones), Contra lo imposible (una nominación), Frozen II (dos nominaciones) y Guasón (cuatro), están en cartel en el circuito comercial.