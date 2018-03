¿Qué Vengador quiere colgar los botines?

Ser superhéroe no es nada fácil. Menos en el cine, donde han mostrado ser más que exitosos. De hecho, una práctica común es que al momento de ponerse el disfraz de un héroe por primera vez delante de cámaras, un actor haya firmado antes un contrato por varias películas en el futuro.

El trato, que viene acompañado de sueldos millonarios, también puede ser cansador para una artista en busca de otros horizontes creativos.

Así parece ser el caso de Chris Evan, el actor que interpreta al Capitán América en las películas de Marvel y quien ahora parece estar listo para colgar su escudo.

Escena de "Capitán América: Guerra Civil"

En un perfil publicado en The New York Times, Evans —quien aparecerá próximamente en Avengers: Infinity War—dijo que no tiene planes de volver a la saga de Marvel después de la cuarta película de los Vengadores, que ya fue filmada pero que tendrá una nueva tanda de refilmaciones.

Evans, quien ha interpretado el papel desde "Capitán América: el primer vengador" en 2011, dijo que quiere "bajarse del tren antes de que lo empujen".

Previo al estreno de Avengers: Infinity War, se ha rumoreado que los personajes de Evans y Robert Downey Jr. (quien encarna a Iron Man) podrían morir en la película o su continuación, debido a los altos sueldos de sus actores y sus ganas de perseguir otros proyectos fuera de Marvel.

En los cómics, cuando el Capitán América es asesinado en una historia, su compañero Bucky Barnes toma el manto del superhéroe. En las películas Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, es interpretado por Sebastian Stan.

"Avengers: Infinity War" se estrena el jueves 26 de abril.