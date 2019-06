De vampiro a murciélago: Robert Pattinson será el nuevo Batman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras numerosos rumores, finalmente se confirmó que el actor británico Robert Pattinson encarnará a Batman en la nueva película del superhéroe de DC Comics que será dirigida Matt Reeves.



La película, que se titulará The Batman, tiene un estreno previsto para el 25 de junio de 2021 y se centrará en un Bruce Wayne más joven que el que se podía ver en las entregas anteriores del universo cinematográfico, que fue interpretado por Ben Affleck. El actor estuvo a cargo del superhéroe en Batman vs Superman: el amanecer de la justicia, Escuadrón Suicida (ambas de 2016) y La liga de la justicia (2017), y se tenía la certeza de que también lo haría en The Batman, pero en enero se desvinculó del proyecto.



El actor británico Robert Pattinson, que alcanzó la fama en 2005 al interpretar a Cedric Diggory en la saga de Harry Potter y se consagró protagonizando al vampiro Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas Crepúsculo (sobre vampiros adolescentes), era uno de los favoritos de Warner Bros para reemplazar a Affleck. Ayer, el sitio Variety confirmó que el actor firmará con la compañía cinematográfica para protagonizar la nueva trilogía del caballero oscuro. De esta manera, Pattinson se impuso al otro gran candidato, Nicholas Hoult, uno de los protagonistas de la saga X-Men.



Según informa el sitio especializado Deadline, la película, que será dirigida por Matt Reeves, comenzará a filmarse antes de finales de año. Además de hacer foco en una faceta más joven del personaje, el director planea darle énfasis al interés detectivesco del superhéroe e incluir a varios de los villanos del universo de Batman.



Este será un nuevo comienzo para uno de los personajes más famosos de los cómics.