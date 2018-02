La uruguaya "Misión No Oficial" fue reconocida en California

La película uruguaya Misión No Oficial, que mezcla elementos narrativos de la ficción y el documental, fue reconocida en Estados Unidos, país donde se filmó parte de la producción.

La película dirigida por Denny Brechner, Alfonso Guerrero y Marcos Hecht participa de la de 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Santa Barbara y allí obtuvo una mención de honor dentro de la competencia oficial.

Tráiler de "Misión No Oficial"

Por ser "una gran sorpresa, llena de humor y hecha con un esfuerzo que cada una de las personas en el público disfrutó", la película fue reconocida con una mención dentro del premio Nueva Visión dirigido al cine español y latinoamericano. El premio lo obtuvo la película argentina El último traje de Pablo Solarz

Misión No Oficial fue exhibida en el festival bajo el título Get the Weed en cuatro funciones a sala llena, según contó Hecht a El País.

El Festival de Cine de Santa Barbara atrae a un público cercano a las 100.000 visitas y en su edición de 2018 rindió homenajes a los actores Willem Dafoe, Gary Oldman, Saoirse Ronan, Sam Rockwell y Gal Gadot.