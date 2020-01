El Universo de Marvel y su primer superhéroe abiertamente homosexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Marvel Studios, Kevin Feige anuncio que este año se verá al primer superhéroe abiertamente homosexual dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Cuando se lo consultó sobre la participación de un personaje LGBTQ en una ronda de preguntas y respuestas en el New York Film Academy, Feige dijo: “absolutamente sí. Y muy pronto en una película que estamos rodando ahora mismo”.

Si bien se había entendido que se hablaba de un personaje transgénero, fuentes de la revista Variety dijeron que Feige se estaba refiriendo a personajes LGBTQ y no transgénero, que aparecerá en la película The Eternals que será parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. The Eternals estará protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani y Richard Madden a estrenar en noviembre.

Angelina Jolie, miembro de "The Eternals" con presencia en la D23. Foto: AFP

Esa película, que dirigirá la cineasta chino-estadounidense Chloé Zhao (realizadora de la premiada película The Raider) será la primera cinta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel con un personaje abiertamente homosexual. “Está casado, tiene una familia y eso es solo parte de quién es”, había anunciado Feige durante la D23 Expo que se realizó en Anaheim el pasado abril.