El universo de Marvel no tiene intención de detenerse

El presidente de los estudios Marvel, Kevin Feige anunció que tuvo reuniones para las películas que el estudio, propiedad de Disney, estrenará entre 2024 y 2025. Si bien se había anunciado que Avengers 4 (se estrena en 2019) sería el final del Universo Cinematográfico de Marvel, lo cierto es que habrá un futuro, más allá de la fase tres, que sí concluye con el desenlace de Avengers: Infinity War. Es que con la recaudación mundial que ha tenido la saga, el futuro del universo no tiene intención de detenerse.

Trailer de Avengers: Infinity War, un gran éxito de Marvel

Feige ha contado varias veces que prefieren enfocarse en cada producción y no estar mirando todo el tiempo a futuro. Claro que eso no significa que no tengan idea de lo que está por venir para el estudio. Así, mientras todos están ocupados hablando sobre Infinity War y su esperada continuación, así como de los próximos estrenos —Ant-Man y la Avispa y Captain Marvel—, el presidente de la compañía dijo que con su equipo charló sobre las películas que se lanzarán dentro de siete años.

"Siempre estamos pensando en el futuro. Justo cuando las personas piensan que pueden inmovilizarnos, nos vamos a otro lado y eso va a suceder nuevamente después de 'Infinity War' en la preparación para la próxima película de Avengers. Y tuvimos reuniones hoy temprano sobre 2024 y 2025", dijo Feige.



Ya el año pasado Feige había dicho que habrían unas 20 películas en desarrollo después de Avengers 4. Y ya que Marvel piensa estrenar tres títulos al año, serían 16 películas (incluyendo la continuación de Spider Man: Homecoming) las que se estrenarían entre el año próximo y 2025.

Si a eso se le suma la entrada de los X-Men y Fantastic Four (hasta ahora propiedad de 20th Century Fox), no parece que fuera a haber una escasez de superhéroes para la empresa.