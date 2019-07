El Universo Marvel, un gigante que sigue expandiéndose y ahora se hace diverso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un fin de semana inolvidable han tenido los estudios Marvel. Al tiempo que la película Avengers: Endgame se convertía en la más taquillera de todos los tiempos, quitándole el puesto a Avatar luego de una década en la cima, el director de Marvel, Kevin Feige anunciaba en la San Diego Comic-Con los planes para el futuro del taquillero Universo Cinematográfico de estos superhéroes que sumará nuevos personajes, tendrá algunos regresos y muchas novedades.

Esta nueva fase que inicia el año próximo con el estreno de Viuda negra que volverá a tener el rostro de Scarlett Johansson: “trata sobre comienzos, sobre aprender cosas nuevas sobre personajes que ya conoces como Viuda Negra, conocer increíbles personajes como The Eternals y Shang-Chi; ir en nuevas aventuras con Doctor Strange y Thor y estas series de Disney que prometo que serán espectaculares y algo que nadie espera”, dijo Feige en San Diego. Johansson, también presente en la Comic-Con dijo que Viuda Negra tendrá muchas escenas de acción y peleas. “Creo que muchas más peleas de las que ha habido jamás”, dijo la protagonista de esta película que dirigirá Cate Shortland.

Además de estas declaraciones, el ejecutivo de Marvel anunció un total de 11 proyectos que conformarán la Fase 4 que durará solo dos años (cuatro años y 11 películas tuvo la Fase 3) y donde se mezclan en la trama películas con las series de televisión cuyos títulos que ya se han anunciado. Ya había dicho algo así la productora argentina Victoria Alonso, tercera al mando de Marvel cuando en una entrevista exclusiva con El País declaró que esas series que se estrenarán por el servicio de streaming Disney +: “para nosotros van a ser películas largas, porque las enfocamos de la misma manera que si se tratara de películas, no son menos, es igual”.

Así, el universo de Marvel no solo se vuelve más diverso, también multiplataforma, con una trama que se desarrollará entre películas y series. Si bien no se trata de una idea muy innovadora (en la serie Agents of Shield se hacían menciones a las películas del universo Marvel), sí es la primera vez que las series tendrán un peso significativo para el desarrollo de esta nueva fase. Esto también demuestra que habrá que suscribirse al servicio de streaming para poder apreciar o entender por completo ese nuevo universo que se viene pronto.

Además de anunciar las películas y series que se se estrenarán, Feige presentó a parte del elenco que tendrán estas producciones, y hay muchas caras conocidas en los repartos. El dos veces ganador del Oscar (por Luz de luna y Green Book), Mahershala Ali se convertirá en el vampiro Blade (personaje que ya había tenido tres películas con Wesley Snipes como protagonista), mientras Angelina Jolie será Thena, integrante de The Eternals, que también contará con Richard Madden (de Game of Thrones y Bodyguard), Kumail Nankiani (Silicon Valley), Brian Tyree Henry (Atlanta) y la mexicana Salma Hayek como estos alienígenas inmortales que fueron enviados a la Tierra por los Celestiales para proteger a la humanidad de los Desviantes.

Además se confirmó el regreso de Natalie Portman en el papel de Jane Foster, personaje que interpretó en las dos primeras entregas de Thor. “Volveré al Universo Cinematográfico de Marvel como la Thor femenina con leyendas como Taika Waititi, Tessa Thompson y Chris Hemsworth” escribió Portman en su cuenta de Instagram, mientras aparecía portando el famoso martillo del Dios del Trueno.

Sobre el regreso de la actriz ganadora del Oscar por El cisne negro, y esta versión femenina de Thor, Feige dijo: “amamos la historia. Es una de las mejores historias de los cómics de ahora. Waititi hojeó y leyó esa historia mientras hacía Ragnarok”, dijo Feige a CNN, y agregó que Portman se sumó después de la primera reunión con el director Waititi.

Adaptándose a los tiempos de ahora, Marvel no ha querido perder la oportunidad de mostrar al primer superhéroe asiático, demostrando el peso que tiene la taquilla asiática. No es casual que tres de las cinco películas más taquilleras de lo que va del año sean de Marvel. También se presentó a la primera heroína de la comunidad LGBTI. Así se confirma que Valkiria (personaje que interpretó Tessa Thompson en Thor: Ragnarok y Avenges: Endgame) será la primera superhéroe gay de Marvel, y Feige dijo que no será la única.

¿El Mandarín será el nuevo Thanos?

La película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que protagonizará el actor chino-canadiense Simu Liu no solo será el primer superhéroe asiático del Universo Marvel, también servirá como puerta de entrada para el Mandarín. Y si bien este personaje había aparecido en Iron Man 3, al final de esa película se conocía que era un actor contratado y no el legendario villano. Y los anillos en el título son una clara referencia a las sortijas que lleva el villano, un clásico enemigo de Iron Man en los cómics, en sus dedos.

La San Diego Comic-Con fue el tema de conversación del fin de semana, aunque según el sitio ListenFirst, los títulos Thor: Love and Thunder, Blade y Black Widow fueron los temas con más interacción en Twitter. Del montón de series y películas que se presentaron, ocho de los 10 temas más hablados tenían que ver con películas y series de Marvel. Esto no solo demuestra que cualquier novedad de estos estudios son tema de conversación, también que lo más hablado durante la Comic-Con tuvo que ver con superhéroes protagonizados por mujeres o minorías en los roles protagónicos. Esos datos muestran no solo que Marvel está abrazando la diversidad, también lo hace su audiencia.

Actores importantes y una variedad de superhéroes conocidos han sido los ingredientes de este universo que continúa en expansión, no solo llevando la historia al espacio, también adentrando su rica trama también a la televisión.



Lo que se viene para el Universo de Marvel

Serán 11 producciones, entre series y películas, las que conformarán la Fase 4 del Universo Marvel. La misma comienza con Viuda negra que protagonizará Scarlett Johansson y llegará en mayo de 2020. A la película en solitario de Natasha Romanoff le seguirá The Eternals que está programada para noviembre del mismo año. Ya en 2021 será el turno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para febrero de 2021, la primera película de terror de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of madness (mayo de 2021) que volverá a contar con Benedict Cumberbatch como el hechicero supremo y se suma a la historia Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Para noviembre de 2021 queda el estreno de Thor 4: Love and Thunder, y falta que se confirme la fecha de estreno de Capitana Marvel 2, con Brie Larsson como Carol Danvers, Pantera Negra 2 y Guardianes de la galaxia 3, que podrían ser parte de la Fase 5 de Marvel.

Y entre medio también llegarán los estrenos de las series de televisión que se estrenarán por el servicio de streaming Disney+ (tendrá su lanzamiento en Uruguay en 2021) e inicia con The Falcon & The Winter Soldier (para el segundo trimestre de 2020), dejando para 2021 los estrenos de WandaVision, Loki , la serie animada What If...? y Hawkeye.