¿El universo DC pierde a Superman? 

Desde hace ya un buen tiempo anda en la vuelta la posibilidad de que Ben Affleck no esté más en la piel de Batman, es casi un hecho, más después de que tuvo una fuerte recaída en el alcohol y pasó a rehabilitación. Pero las malas noticias en torno al universo DC parecían no haber terminado ahí: ayer a la mañana The Hollywood Reporter informó que Warner habría roto contrato con Henry Cavill, el último Superman.

Todos los medios lo dieron por hecho, hasta que la agente de Cavill, Dany García, se encargó de desmentir el rumor en Twitter. "Estén tranquilos, la capa sigue estando en su armario. Warner ha sido y sigue siendo nuestro colaborador mientras se desarrolla el Universo DC. WB lanzará un comunicado hoy por la tarde", escribió.

Además, el propio Henry Cavill se tomó con humor los entredichos y decidió replicar desde su cuenta de Instagram con un video al que le falta diálogo pero no humor.