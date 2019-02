Trump acusa a Spike Lee de ser "racista" contra él en discurso en los Óscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy lunes al director Spike Lee, que ganó este domingo el Oscar al mejor guion adaptado por su película El infiltrado del KKKlan, de ser "racista" contra él durante el discurso que ofreció tras recibir el galardón.



"Estaría bien que Spike pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, cuando use un tono racista contra vuestro presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (...) que casi todos los presidentes", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que bajo su mandato se aprobó una reforma de la justicia penal de Estados Unidos, se han registrado "los índices más bajos de desempleo" de la historia entre la comunidad afroamericana, y se ha aplicado una reforma fiscal importante.

En su discurso tras ganar el Oscar, Lee instó a que la gente esté "en el lado correcto de la historia", ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo año.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente a Trump, que claramente se dio por aludido.

"¡Hagamos lo correcto!", finalizó el cineasta en alusión a "Do The Right Thing" (Haz de correcto), el título de una de sus películas más famosas.

Lee, que recogió el galardón junto a Charlie Wachtel, David Rabinowitz, y Kevin Willmott, se llevó una de las ovaciones más grandes de la velada.

El cineasta, muy conocido por ser un gran activista por los derechos de los afroamericanos, también llamó la atención en la alfombra roja por un vestuario con el que rindió homenaje a Haz lo correcto y al músico Prince. Lee llevó a la gala unos anillos con las palabras "hate" (odio) y "love" (amor) como hacía el personaje del actor Bill Nunn en Haz lo correcto.

Aunque Lee nunca se había llevado una estatuilla hasta ayer, el responsable de otras películas como La hora 25 (de 2002) sí tenía un Oscar honorífico de la Academia por su brillante trayectoria.