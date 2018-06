Tres películas de Hollywood que darán que hablar en el año

Frente a otros festivales de cine en Estados Unidos, el de Seattle tiene que compensar algunas faltas. No cuenta con el glamour invernal de Sundance en Utah ni el hecho de ser una parada en la carrera por los Oscar, como se ha convertido el Festival de Telluride en Colorado.

Lo que sí tiene el Festival de Cine de Seattle (conocido como SIFF por sus siglas en inglés) es abundancia. Es uno de los eventos cinematográficos más largos del mundo, y se instala en varios puntos de la ciudad de Washington durante casi un mes con exhibiciones, conferencias, instalaciones y talleres.

En su edición número 44, que empezó el 17 de mayo y seguirá hasta el 10 de junio, el SIFF mostrará cerca de 400 títulos en total. Dentro del torrente de cine, conformado en gran parte por estrenos, hay tres películas que pueden destacarse como algunas de las apuestas más innovadoras desde Hollywood para el año. Y son estas:

de Bo Burnham "Eighth Grade"

Lady Bird, el debut como directora de la actriz Greta Gerwig, le devolvió parte del corazón que los dramas adolescentes situados en secundarias habían perdido.

En 2018, otra ópera prima promete repetir esa experiencia, aunque con una protagonista más joven que Lady Bird.

Dirigida por el comediante Bo Burnham (sus monólogos pueden verse en YouTube o Netflix), Eighth Grade narra la última semana escolar en la vida de una joven de 13 años que, hasta ese punto, no la ha tenido nada fácil.

Según dijo a El País Sasha Lloyd, quien distribuye la película a través del estudio A24, Eighth Grade es una de las películas a las que hay que prestarle atención y su estreno en América Latina está previsto.

de Boots Riley "Sorry to Bother You"

Ya era hora de que Lakeith Steinfeld, uno de los actores más carismáticos de la serie Atlanta, se topara con el protagónico que lo termine de poner en el mapa de las nuevas estrellas de Hollywood.

En su primera película, Boots Riley (un rapero que recién ahora da sus pasos como cineasta) imaginó un mundo ficticio, pero muy parecido al actual, en el que el personaje de Steinfeld asciende en la cadena corporativa de una empresa de telemarketing al incorporar la voz de una persona blanca.

En la realidad de Sorry to Bother You, las cosas no son lo que parecen. Si hay algo a tener en cuenta de la película según sus primeras reseñas, es que es tan entretenida como impredecible.

de Paul Schrader "First Reformed"

El guionista de Taxi Driver y Toro salvaje vuelve a ponerse detrás de cámaras para hacer lo que le sale mejor: retratar a un protagonista atormentado.

En First Reformed, es Ethan Hakwe quien se pone en esa piel, al interpretar a un cura de un pueblo pequeño, cuya fe es puesta en duda cuando debe enfrentarse a su pasado y a un activista ecológico y su esposa.

Schrader dijo recientemente que todos sus personajes son en realidad uno solo, interpretado a través de las décadas y en momento diferentes de la vida. Habrá que ver si Hawke puede crear un personaje tan memorable como los de Robert De Niro en las películas con las palabras de Schrader y el ojo de Scorsese.