Tres opciones de streaming para ver

"Dark", un thriller alemán

Traíler de "Dark" de Netflix

Muchos han dicho que es una versión de Stranger Things para adultos, y sí que hay muchos puntos de contacto sobre todo en lo estético (los bosques, los paseos en bici, la música de la década de 1980), pero cualquier parecido va hasta ahí. En Dark, la primera serie alemana de Netflix, que por ahora tiene una única temporada disponible (la segunda llegaría en 2019), Jonas Kahnwald intenta procesar el suicidio de su padre cuando la desaparición de unos chicos pone en jaque a un pueblo en el que nunca pasa nada... Nunca, a excepción de 33 años atrás. La mezcla de sonido y la oscuridad de la fotografía crean el clima de suspenso perfecto para que el espectador se deje llevar por este thriller. Belén Fourment

Disponible en Netflix

"Los últimos Jedi", una película para olvidar el pasado

Tráiler de "Star Wars: los últimos Jedi"

J.J. Abrams hizo que una nueva saga de Star Wars diera sus primeros pasos. Rian John la hizo correr. Los últimos Jedi es el capítulo del medio en la historia en la que convergen los viejos héroes del clan Skywalker con un nuevo grupo de héroes. Johnson, quien escribió y dirigió la película, tomo varios riesgos narrativos y hasta ahora los fanáticos están divididos. Pero más allá de algunas escenas apresuradas y líneas argumentales distrayentes, Los últimos Jedi es una excelente aventura de acción y ciencia ficción que usa todos los elementos del icónico universo creado por el cineasta George Lucas, para que sus personajes evolucionen hacia caminos nuevos y seductores. Pablo Staricco

Disponible en Claro Video y NS Now.

"Indiana Jones", más que una aventura

Steven Spielberg, Sean Connery y Harrison Ford en el set de "Indiana Jones y la última cruzada". Foto: difusión

Tras consagrarse como un director capaz de atraer al público a los cines, Steven Spielberg -cuya nueva película Ready Player One: comienza el juego se estrenó el jueves- buscaba un nuevo reto a fines de la década de 1970. El cineasta quería dirigir una película de James Bond pero su amigo y colega George Lucas, director de La Guerra de las Galaxias, tenía otra idea en mente: un arqueólogo trotamundos con carácter. Indiana Jones y los cazadores del arca no era una apuesta segura. Más allá de contar con Harrison Ford, una estrella en pleno ascenso, Spielberg no era una persona de confianza para los grandes estudios de Hollywood. El director solía sobrepasarse las fechas y presupuestos de sus películas pero Lucas le hizo prometer que, sí aceptaba dirigir la película, tendría que hacerlo de la forma más prolija posible. Spielberg no solo cumplió, sino que estableció una de las sagas de cine de aventura más memorables hasta hoy. Con cierto espíritu de películas de clase B e inspiradas en los héroes de acción de las historietas que leían en su infancia, las aventuras de Indiana Jones se hicieron rápidamente un lugar en la cultura pop estadounidense. Los cazadores del arca, por su parte, sigue siendo tan disfrutable como cuando se estrenó, y es un buen plato de entrada antes antes de ir al cine a ver Ready Player One. P.S.

Disponible en Netflix y en la app de Fox.