Tres agregados a la cuenta regresiva del mejor cine del año: Welles, Gerwig y Coen

The Other Side of the Wind es toda una historia: es el proyecto que Orson Welles dejó inconcluso y fue terminado con todo el material que filmó y las indicaciones que le dejó por su alumno, Peter Bogdanovich, quien, 47 años después y con la intervención de Netflix, pudo presentar una película bien cercana a las intenciones de su maestro. Y es toda una experiencia: un director (John Huston) presenta su nueva obra y la experiencia es filmada por un montón de cámaras. El resultado es experimental (como también lo era su más o menos contemporánea, F for Fake) y tan moderna que es difícil cómo hubiera sido recibida en su tiempo, los comienzos de la década de 1970. Lo que resulta es un collage de imágenes y declaraciones en distintos tonos, que, como en El Ciudadano, no consiguen armar del todo el rompecabezas de una vida y, en este caso, una obra.

Greta Gerwig traza un fresco de su lugar y de su generación (Sacramento, California; la década pasada) con esta comedia sobre una muchacha que intenta descubrir el mundo que la espera mientras lidia con el mundo que le toca. Es una película sobre el vínculo con una madre aprehensiva que quiere mucho más de lo que dice (y su hija cree) y ese silencio queda bien patente en un primer plano de llanto que esconde todo que se ha callado. Con un ojo en el cine juvenil de la década de 1980 (La chica de rosa, es una referencia) y otro en el cine moderno e independiente del que proviene Gerwig (la actriz que aquí debuta como directora), Lady Bird es un encanto de película que además consiguió cinco nominaciones al Oscar.

Combinando la tradición literaria que fundó el western, con preciosismos visuales y su habitual sarcasmo ante la peripecia humana, los hermanos Coen armaron una película de episodios (originalmente iba a ser una serie para Netflix) original, algo violenta y algo divertida. ¿Pero no es esa acaso esa la fórmula de todo su cine? Aquí despliegan esos ingredientes en seis relatos cortos que muestran la crudeza del oeste y, como hacían en ¡Salve César! homenajean y parodian un género. Hay episodios mejores que otros (los más conseguidos quizás sean el unipersonal de Tom Waits como un minero paciente y perpicaz, o el deselance a lo Dino Risi del de Liam Neeson y su número de circo) pero todo está en su lugar. A eso ayuda la fotografìa digital (una novedad en los Coen) de Bruno Delbonnel y un guion juguetón que sabe ser gracioso y cruel cuando la circunstancia lo amerita.

Es un regreso a la mejor forma de Spike Lee después de ejemplos recientes que lo mostraron cinematográficamente errático (y eso incluye Chiraq y Da Sweet Blood Of Jesus) aunque siempre firmemente crítico de algunas cuestiones que él mismo ayudó a llevar al cine. En Infiltrado en el KKKlan afina ese cruzamiento entre sus ideas cinematográficas y políticas, incluyendo comedia, comentario sobre los vínculos raciales en Estados Unidos, una intriga policial y una historia real que parece de ficción: la de un oficial negro que con la complicidad de un colega judío logran infiltrarse en el Ku Klux Klan y desmantelar una célula de esa organización racista. El tono está al servicio del disparate que es toda la historia y en el medio compara racistas de hoy con los de antes. La película comienza con la escena clásica de Vivien Leigh caminando entre los muertos con la bandera del Sur flameando sobre ellos en Lo que el viento se llevó, como una demostración de que Hollywood ha sido cómplice de las conductas discriminatorias que —Lee lo alerta hace 30 años— nunca se habían ido del todo.

En un año cargado de buenas películas uruguayas de ficción (La noche de 12 años, Las Olas, La noche que se repite), permitáseme destacar Belmonte, la prontamente penúltima película de Federico Veiroj, un director en crecimiento que tiene un universo propio en su cine, una herencia de la generación Control Z a la que perteneció y de la que en Belmonte figuran viejos camaradas. Fiel a ese Dogma 95 local que nunca nadie suscribió pero que marcó a fuego al cine uruguayo, Veiroj ha hecho películas personales, inquietas y cinéfilas, en una carrera en ascenso que se inició con Acné, siguió con La vida útil, la española El apóstata y ahora con esta Belmonte que es puro cine. Una historia generacional sobre un artista dividido entre su obra y los requerimientos de ser padre divorciado y con una niña a cargo. Cercana a La vida útil en su tono y en algunos recursos como el uso de actores no profesionales, la música uruguaya de comienzos de la década de 1980 (esta vez es "Imaginate m’hijo" de Leo Masliah), el encuadre expresivo. Gonzalo Delgado conoce el método y compone un Belmonte que resume la duda de muchos de sus cogeneracionales. Gracias a Veiroj además, descubrí algo del cine de Gerard Blain y eso, vale aclarar, alienta cualquier buena disposición para este ranking.

Pudo haber sido un error aventurar, ya que tiene una nueva película, que 15:17 Tren a París era el cierre del devenir del héroe americano que ha marcado la carrera como actor y director de Clint Eastwood desde los tiempos de su RowdyYates de la televisiva Rawhide. Un personaje que había acompañado los cambios sociales y políticos de su creador y su país con a la apariencia de entre otros, Harry “El Sucio” Callahan, el William Munny de Los imperdonables y se cerraba con el martirio y el legado a las nuevas generaciones de su Walt Kowalski de El Gran Torino. Además de construir su díptico sobre el heroísmo de dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra (en sus dos obras perfectas: La conquista del honor y Cartas desde Iwo Jima), Eastwood se concentró en retratar a verdaderos héroes famosos (Nelson Mandela en Invictus, J. Edgar Hoover) y anónimos en Francotirador y Sully. 15:17 Tren a Paris 17 es el cierre radical de esa, hasta ahora, trilogía sobre el heroísmo de ciudadanos comunes. Es la historia, protagonizada por los mismos tres muchachos que la pasaron en la vida real, de cómo consiguieron frenar un atentado con bomba en un tren de Amsterdam a París, el 21 de agosto de 2015. Eastwood consigue así su película más nuevaolera: se limita a reconstruir unas rutinarias vacaciones de tres americanos promedio que ven todo lo que hay que ver de Europa aunque parecen no ver nada más que su cámara. Que eso funcione como esas tediosas reuniones familiares de “vamos a ver el video del paseo de los tíos en España,” respalda la idea de que el heroísmo es una cuestion cotidiana y sorpresiva. Ni siquiera la escena de acción es espectacular: un terrorista nervioso es presa demasiado fácil para os marines. Pero esa austeridad es lo que hace así de interesante 15:17 Tren a París:Eastwood hace una película de tesis sobre los nuevos héroes, el nuevo cine, el nuevo mundo. Y lo hace desde una mirada humanista y nuevaolera y eso, vaya que es una novedad.