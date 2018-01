"Transformers" y "Cincuenta sombras más oscuras" lideran la pelea por lo peor del cine

Con nueve nominaciones, la última película de la franquicia Transformers lidera las nominaciones a los Premios Razzie, los que anualmente reconocen lo peor del cine y que este año darán a conocer a sus ganadores el 3 de febrero, un día antes de los Oscar.

Pisándole los talones a Transformers: el último caballero, viene Cincuenta sombras más oscuras, una película que aunque superó a la primera entrega de esta adaptación cinematográfica, no hizo mérito suficiente para quedar alejada de las fauces de los Razzies, que le tienen particular predilección.

La momia, Baywatch: guardianes de la bahía, la última de Piratas del Caribe y Emoji, la película se reparten el resto de las nominaciones, con la que quizás es la mayor sorpresa, ¡madre!, una película que despertó amores y odios alrededor del mundo, y que integró la lista de las mejores películas del año para El País y varios medios internacionales.

Peor película

Baywatch: guardianes de la bahía

Emoji, la película

Cincuenta sombras más oscuras

La momia

Transformers: el último caballero



Peor actriz

Katherine Heigl (Mío o de nadie)

Dakota Johnson (Cincuenta sombras más oscuras)

Jennifer Lawrence (¡madre!)

Tyler Perry (BOO! 2: A Madea Halloween)

Emma Watson (El círculo)

Peor actor

Tom Cruise (La momia)

Johnny Depp (Piratas del Caribe: la venganza de Salazar)

Jamie Dornan (Cincuenta sombras más oscuras)

Zac Efron (Baywatch: guardianes de la bahía)

Mark Wahlberg (Guerra de papás 2 y Transformers: el último caballero)



Peor actor de reparto

Javier Bardem (¡madre! y Piratas del Caribe: la venganza de Salazar)

Russell Crowe (La momia)

Josh Duhamel (Transformers: el último caballero)

Mel Gibson (Guerras de papás 2)

Anthony Hopkins (Collide y Transformers: el último caballero)

Peor actriz de reparto

Kim Basinger (Cincuenta sombras más oscuras)

Sofia Boutella (La momia)

Laura Haddock (Transformers: el último caballero)

Goldie Hawn (Snatched)

Susan Sarandon (La Navidad de las madres rebeldes)



Peor combinación

Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales - Cincuenta sombras más oscuras

Any Combination of Two Humans, Two Robots or Two Explosions – Transformers: el último caballero

Any Two Obnoxious Emojis – Emoji, la película

Johnny Depp and His Worn Out Drunk Routine – Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

Tyler Perry and Either the Ratty Old Dress or Worn Out Wig – BOO! 2: A Madea Halloween

Peor remake, ripoff o secuela

Baywatch: guardianes de la bahía

BOO! 2: A Madea Halloween

Cincuenta sombras más oscuras

La momia

Transformers: el último caballero



Peor director

Darren Aronofsky (¡madre!)

Michael Bay (Transformers: el último caballero)

James Foley (Cincuenta sombras más oscuras)

Alex Kurtzman (La momia)

Anthony (Tony) Leonidis (Emoji, la película)

Peor guión

Baywatch: guardianes de la bahía

Emoji, la película

Cincuenta sombras más oscuras

La momia

Transformers: el último caballero