Cómo fue la transformación de Rami Malek en Freddie Mercury para "Bohemian Rhapsody"

Se publicó un video donde se muestra cómo se transforma el actor Rami Malek (el de Mr. Robot) en Freddie Mercury en la película biográfica, Bohemian Rhapsody, que dirige Bryan Singer y se estrenará el próximo 1° de noviembre en nuestro país.

En el video de apenas tres minutos, que compartió la productora 20th Century Fox, Malek habla sobre cómo consiguió el papel y revela que los "mejores coreógrafos" fueron un obstáculo para él, que retrata al legendario líder de Queen.

"Una de las primeras veces que me comentaron del proyecto fue cuando el productor me llamó para preguntarme si podía ir a Los Ángeles. Me estaba considerando para el papel de Freddie Mercury", comienza diciendo Malek.

"Este papel era una gran responsabilidad, pero tenía muchas ganas de asumirla", dice Malek sobre interpretar a Mercury.

"No quieres imitar a Freddie, quieres poder entender por qué hizo lo que hizo", dice Malek en la grabación que se conoció hace pocas horas; y continúa: "Vinieron los mejores coreógrafos, pero me di cuenta que un coreógrafo no me iba a ayudar. Necesitaba un entrenador de movimiento".

Bohemian Rhapsody se centra en los 15 años de entrenamiento de Queen como banda, hasta la famosa actuación que realizaron en Wembley en 1985, en el concierto Live Aid.

También el elenco y el equipo técnico comparten sus opiniones sobre la interpretación de Malek, y se intercalan con varios momentos de la película. "Rami desapareció por completo", dice Lucy Boynton, quien interpreta a la compañera de toda la vida de Mercury, Mary Austin, en la película. "Su forma de moverse y hablar es tan Freddie que resulta mágico".