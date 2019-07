El tráiler de la remake en live-action de "Mulan" es duramente criticado en China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estreno del primer tráiler de la remake en live-action de Mulan fue criticado en China por sus inexactitudes geográficas e históricas evidentes, siendo calificado de irrespetuoso a la cultura china.



Una gran parte de las redes sociales en China se llenaron de emoción al ver por primera vez a Crystal Liu Yifei, nacida en la parte continental, en el papel de titular. Pero la emoción general fue atenuada por una serie de críticas con respecto a la historia. El cuento original de Mulan proviene de una balada sobre una niña nacida en el norte de China durante el período de las dinastías del norte y del sur, ubicadas históricamente en el siglo. El período de tiempo y la ubicación son clave para la historia, ya que su viaje comienza debido a la obligatoriedad del servicio militar.



Sin embargo, el tráiler de Disney muestra a Mulan viviendo en una casa redonda "tulou", una estructura de vida comunal tradicional de la gente Hakka única en la provincia costera del sur de Fujian que se generalizó en la posterior dinastía Ming, que se desarrolló más de 1000 años después.



"Disney no debe ser tan descuidado y pensar que porque un tulou es hermoso, pueden hacer que Mulan viva en uno. ¡Ella no es Fujianesa! ", escribió un detractor en las redes sociales.



“Parece que esta película solo trata de congraciarse con las audiencias occidentales. Es como si pensaron, 'oh, este elemento es realmente chino, es muy oriental, por lo que voy a incluirlo en la película para que todos sientan que es una película muy "china"', dijo un estudiante de doctorado en un video de YouTube que consiguió 8 millones de visitas en dos días.

"Este lío de mezclar elementos orientales no relacionados es realmente irrespetuoso con las culturas y audiencias no occidentales", agregó. "Esto no se trata de que [los productores] aprecien verdaderamente los elementos de una cultura que es diferente a la de Hollywood, sino que los utilicen para crear algo que a los estadounidenses les resulte cómodo y atractivo".