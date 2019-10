Mirá el tráiler de "El ascenso de Skywalker", con el que se termina la saga "Star Wars"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo inicio tiene un final, y así también Star Wars, que el 19 de diciembre estrenará su noveno capítulo. La taquillera saga nacida en 1977 de la mano de George Lucas llega a su conclusión con El ascenso de Skywalker, el por ahora último episodio. Y su tráiler final, presentado hoy, promete mucha emoción, aventuras y un duelo entre Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver) en el océano, cerca de lo que parecen las ruinas de la Estrella de la Muerte. De esta forma, aquella nave capaz de aniquilar planetas que fue destruida en El regreso del Jedi, parece ser el lugar donde se escondía el Emperador Palpatine, quien regresa y ahora quiere pasar al lado oscuro de la fuerza a los protagonistas.

Desde que se mostraron las primeras imágenes de la película, a cargo de la fotógrafa de Vanity Fair, Annie Leibovitz, y se conoció el primer teaser en la Star Wars Convention celebrado en abril, comenzó a resurgir el fanatismo del público por una saga que se ha expandido y ya tiene una atracción en los parques Disney, y también un avión de Latam diseñado por el equipo de Disney y LucasFilm que ya se encuentra en funcionamiento.

Si bien se trata del último episodio, los fanáticos pueden estar tranquilos, ya que se confirmaron nuevas producciones de esa "galaxia muy, muy lejana".

Los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, dirigirán una película a estrenar en 2022, y también Kevin Feige, el ejecutivo de Marvel, producirá otro film de ese universo. Y además habrá series, porque en noviembre llegará la esperada The Mandalorian, con el estreno del servicio de streaming Disney+, y hay confirmadas más producciones sobre distintos personajes. Entre ellas se apunta una serie sobre Obi Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor; y una serie precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars que se centrará en Cassian Andor, el personaje que interpretó Diego Luna en la película derivada.