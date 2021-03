"Tom y Jerry": se estrena en Uruguay la nueva película sobre el gato y el ratón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras las postergaciones obligadas por la pandemia del coronavirus, otro estreno de cine comercial llega a la cartelera local. Se trata de la versión live-action de Tom y Jerry, esta dupla imposible de un gato y un ratón que han pasado la vida persiguiéndose y generando un vínculo entrañable. Desde el jueves se podrá ver, doblada al español, en Grupocine, en sus salas abiertas de Punta Carretas, Las Piedras y Rivera.

Dirigida por Tim Story (Los 4 Fantásticos, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer), la película encuentra a Tom y a Jerry con un nuevo comienzo en la adrenalina de las grandes ciudades. Sin embargo, coincidirán en un lujoso hotel de Nueva York y pondrán en jaque su buen nombre justo antes de que se celebre la llamada “boda del siglo”.

En el medio de sus corridas y aventuras quedarán Kayla (Chloë Grace Moretz), una wedding planner que necesita hacer un trabajo impecable, y el gerente de eventos Terrence (Michael Peña), con ambición importante.

Estrenada en febrero en Estados Unidos (en cines y en streaming), esta aventura familiar se basa en los carismáticos personajes de la dupla William Hanna - Joseph Barbera, creados en 1940 y con un largo historial que los ha tenido durante años en televisión, para marcar las infancias de unas cuantas generaciones diferentes. Son exactamente iguales a los de siempre, y sin hablar.

Esta será la primera película que combinará acción real con animación (el gato, el ratón y el resto de los animales que aparecen), pero Tom y Jerry ya tienen sus antecedentes en el cine. La primera versión se llamó, a secas, Tom y Jerry; la dirigió Phil Roman y es de 1992 (en Uruguay se estrenó en 1993). No tuvo buena repercusión.

El resto de los films hechos se han lanzado directo en video o en televisión: es el caso de Tom and Jerry: The Magic Ring de 2001 y de Tom & Jerry Blast Off To Mars y The Fast and The Furry, ambas de 2006.

Sobre estos personajes, la actriz Chloë Grace Moretz dijo que “eran sagrados en mi infancia. Crecí con ellos. Cada día los veía y creo que algunos de mis primeros recuerdos que tengo son viendo Tom y Jerry”. “Realmente estimularon mi imaginación desde muy pequeña y guardo a estos personajes muy cerca de mi corazón”, aseguró.