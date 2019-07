Tom Hanks es Fred Rogers en el tráiler de "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Can you ever forgive me?, película que le valió una nominación al Oscar a Melissa McCarthy y Richard E. Grant, o sea Marielle Heller, se pone al frente de la película A Beautiful Day in the Neighborhood que tiene a Tom Hanks como Fred Rogers, uno de los conductores de la televisión más famosos de Estados Unidos.

La película, que tendrá su estreno en el Festival de Cine de Toronto, se basa en el periodista Lloyd Vogel (interpretado por Matthew Rhys), que tiene que realizar un perfil de Rogers para una revista.

Tom Hanks interpreta a Fred Rogers en la película "A Beautiful Day in the Neighborhood". Foto: Difusión

Quizás Fred Rogers no es un personaje muy conocido en estas latitudes, pero en Estados Unidos fue un icono de la televisión, creador, titiritero y conductor del programa Mister Rogers' Neighborhood ("El vecindario del Señor Rogers") que se transmitió desde 1968 a 2001 en la televisión.

Sobre su vida y carrera, ya se había presentado el documental Won't You Be My Neighbor de Morgan Neville (ganador del Oscar por 20 Feet from Stardom), que estrenó HBO y está en su servicio de streaming. Ese documental cuenta la vida de este vecino, el favorito de Estados Unidos, pastor, escritor y productor de televisión.