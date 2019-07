Tom Cruise vuelve a ponerse la chaqueta de aviador en el tráiler de "Top Gun: Maverick"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son tiempos de la San Diego Comic-Con, y las series y películas más esperadas tienen su momento para brillar. Ayer fue Tom Cruise quien apareció por sorpresa para los presentes para presentar el primer adelanto de Top Gun 2: Maverick, secuela de la película que dirigió Tony Scott en 1986 y significó el espaldarazo para Cruise como galán y héroe de acción.

En esta secuela que llega 33 años después del éxito de la primera entrega, Tom Cruise vuelve a ponerse la campera Alfa y vuela como Maverick en la secuela del clásico de los años 80, que en esta ocasión está dirigida por Joseph Kosinski, quien dirigió Tron: el legado (2010) y ya había trabajado con Cruise en Oblivion (2013).

Desde su estreno, 'Top Gun se convirtió en uno de los títulos más conocidos de los años 80 (en parte gracias a la canción "Take My Breath Away" de Berlin) y ahora regresa para traer algo de nostalgia y encontrar nuevos y más jóvenes espectadores. En esta secuela, Maverick (Cruise) se convierte en instructor de la escuela de vuelo y le enseña a Bradley Bradshaw (Miles Teller), hijo de su fallecido compañero Goose, cómo ser un gran piloto.

Además de Cruise, en esta secuela está de regreso Val Kilmer como el rival de Maverick, Iceman; y se suman Jon Hamm, Ed Harris como el jefe de la escuela de aviadores y Jennifer Connelly, quien al parecer interpretará al interés romántico del protagonista.

Top Gun: Maverick se estrenará en junio de 2020.