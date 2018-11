Tom Cruise no volverá a ser Jack Reacher porque no es lo suficientemente alto

El actor neoyorquino Tom Cruise no volverá a interpretar a Jack Reacher en más películas, según informó el autor de la novela original, Lee Child, a ABC Australia. La noticia llegó tras haber trabajado ese personaje en las dos entregas de la saga: Jack Reacher: bajo la mira y Jack Reacher: sin regreso. El asunto no fue decisión del actor, sino que fue propiciada por los fans.



Los lectores de la obra de Lee Child criticaron que Tom Cruise no cumple las características físicas del personaje. En la exitosa novela, Jack Reacher es un veterano de guerra que trabaja como detective privado, mide dos metros y pesa 113 kilos.

“Los fans ya han tenido suficiente con Tom Cruise”, aseguró el autor del libro. “Jack Reacher es como un jugador de rugby. Un tipo enorme y feo, y Tom no es feo y no es grande. Realmente, a mí no me molestaba, pero entiendo que molestara a los fans. Así que no haremos más películas con Tom Cruise», añade.

Tras esas dos películas, estrenadas en 2012 y 2016, la producción se mudará a la televisión.



Lee Child ha asegurado que el nuevo formato será una "serie para amantes de las maratones, con un actor totalmente diferente".

El reinicio de la saga cinematográfica estará producida por Paramount TV, y de momento no se conocen muchos detalles.