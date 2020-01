Todos los “live action” que Disney tiene en desarrollo para estrenar en los próximos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las versiones con actores reales, y muchos efectos visuales, de los clásicos animados de Disney se han convertido en uno de los mayores éxitos de la compañía que seguirá por ese millonario camino.

Desde Alicia en el país de las maravillas de 2010 (aunque se podría incluir 101 dálmatas con Glenn Close de 1996), la estrategia de Disney de rehacer sus clásicos animados con “actores reales” ha sido muy lucrativa. Las películas estrenadas, han recaudado en todo el mundo más de ocho mil millones de dólares, y mientras el público espera cada estreno, los estudios no tienen intención de desacelerar las producciones.

Imagen de la película "Alicia en el país de las marvillas". Foto: Difusión

Apelando a la nostalgia de los espectadores, caras conocidas en el reparto e importantes realizadores, Disney ha encontrado una mina de oro en las nuevas adaptaciones de sus animaciones. Títulos como Maléfica, Dumbo, Cenicienta, Aladdin o La bella y la bestia se convirtieron en grandes éxitos de la taquilla, en años anteriores.

En marzo se estrena Mulán que estará dirigida por Niki Caro, y se encuentran en desarrollo Cruella, con Emma Stone como la villana de la historia y La sirenita que dirigirá el premiado Rob Marshall. Ambas producciones llegarán recién en 2021.

La remake en acción real de la película "Mulán". Foto: Difusión

El año pasado, con motivo del lanzamiento del servicio de streaming Disney+, se estrenó una versión, mezcla de actores reales con efectos visuales, de La dama y el vagabundo, que tuvo las voces de Tessa Thompson y Justin Theroux.

Esa misma técnica se utilizó en uno de los mayores éxitos del año pasado, El Rey León, la segunda película más taquillera de 2019 (solo superada por Avengers: Endgame). Y Disney ya anunció que otros clásicos de su catálogo animado tendrán nuevas versiones. Se trata de Pinocho y Bambi.

Emma Stone como Cruella de Vil en la película "Cruella". Foto: Difusión

Las aventuras del muñeco de madera que cobra vida y su nariz crece cuando miente, han sido llevadas a la pantalla grande en varias ocasiones. Además de la película animada de Disney de 1940, Roberto Benigni hizo y protagonizó su versión en 2002, y el italiano Matteo Garrone (con Benigni como Gepetto) estrenó el año pasado su película sobre Pinocho.

Guillermo del Toro también dirigirá una película animada sobre Pinocho. Foto: Archivo

Y la conocida historia de Carlo Collodi también tendrá una versión animada cargo del mexicano Guillermo del Toro que estrenará Netflix en 2021.

Para esta nueva versión de Pinocho, Disney contrató a Robert Zemeckis (ganador del Oscar al mejor director por Forrest Gump) para que se encargue la dirección y de coescribir, junto a Chris Weitz (de Rogue One: una historia de Star Wars), esta nueva versión, anunciaron distintos medios especializados.

Bambi, el cervatillo volverá a la pantalla grande. Foto: Archivo

En cuanto a Bambi, los estudios contrataron a Geneva Robertson-Dworet (una de las guionistas de Capitana Marvel) y a Lindsey Beer (de la película de Netflix, Sierra Burgees is a loser) para que escriban el libreto de este live action, mientras se desconoce quién será el director o el elenco de esta película.

Esta nueva versión del clásico animado que se estrenó en 1942, fue nominado a tres premios Oscar (canción, mejor banda sonora y sonido), tendrá que ser fiel a la lacrimógena historia del joven ciervo.

Imagen de la película "Blancanieves y los siete enanitos". Foto: Difusión

Según The Hollywood Reporter, el estudio Depth of Field (también encargados de Pinocho) intentará hacer una película similar a las películas que Jon Favreau dirigió para Disney, El Rey León y El libro de la selva, optando por un CGI hiperrealista, donde la división entre realidad y animación queda borroneada. Claro que la historia del cervatillo no cuenta con la épica de las otras películas, ni con una gran historia a la que puedan agregar desarrollo.

Además de esos títulos confirmados, Marc Webb (director de 500 días con ella y El sorprendente Hombre araña) se encargará de una versión de acción en vivo de Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Disney, todavía sin fecha de estreno.

Y la maquinaria no tiene intención de detenerse con otras remakes con actores reales también anunciadas. Peter Pan y Wendy, que tiene como base la película animada Peter Pan de 1953, estará escrita y dirigida por David Lowrey (responsable de Mi amigo el dragón); también está en marcha un remake de Lilo & Stitch con los productores Dan Lin y Jonathan Eirich; y un remake de El jorobado de Notre Dame con el dramaturgo David Henry Hwang escribiendo el guión, mientras Alan Menken y Stephen Schwartz se encargarán de componer las canciones para la película.