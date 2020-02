"A todos los chicos", un gran fenómeno de Netflix que ya estrenó su segunda parte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En lo que se denominó “el verano del amor”, Netflix lanzó una serie de comedias románticas en 2018 que se volvieron éxitos de audiencia. Set it up, El stand de los besos o Sierra Burgess es una loser fueron la apuesta por las comedias románticas de la plataforma. Así, este género que se pensaba olvidado resurgía con fuerza gracias al servicio de streaming. Claro que el éxito de esas películas no se compara con el que logró A todos los chicos de los que me enamoré, que el miércoles estrenó su secuela.

Es verdad que Netflix no revela datos de audiencia, aunque esta comedia romántica que protagonizan Lana Condor y Noah Centineo tiene otros factores que demuestran el éxito de la película que se basa en la saga literaria de Jenny Han: las redes sociales. Tanto Condor como Centineo tuvieron un incremento de millones de seguidores desde el estreno de la película. El Instagram de Centineo creció de 800.000 a 13,4 millones de seguidores (actualmente tiene 17,8 millones); y Condor pasó de 100.000 a 5,5 millones en pocos días. Actualmente Condor tiene 8,5 millones de seguidores en Instagram.

Un dato que demuestra el éxito de esta comedia sobre Lara Jean (Condor), una tímida chica que le escribe cartas de amor a los chicos de los que se enamoró en su infancia, sin la intención de enviarlas. Cuando las cartas llegan a su destinatario, comienzan los problemas para. Cinco chicos reciben la carta: entre ellos su primer amor, Peter (Centineo) y Josh (Israel Broussard) quien en ese momento era el exnovio de su hermana mayor, Margot (Janel Parrish).

Según datos de Netflix, la mitad de los espectadores que vieron A todos los chicos de los que me enamoré, la volvieron a ver al menos una vez. Esto se debe a que se trata de una comedia divertida y entretenida para toda la familia donde se habla sobre el primer amor y la vida en la secundaria, temas que la película aborda con mucha simpatía.

Peter y Lara Jean continúan con su historia de amor en "A todos los chicos: PD. Todavía te quiero". Foto: Difusión

En la primera entrega, la directora Susan Johnson y la guionista Sofía Álvarez lograron una buena historia, sencilla y llevadera, protagonizada por un grupo de personajes con los que cualquiera se puede sentir identificado sin dejar de lado temas que han estado presentes desde las películas de John Hughes en los años 80 como la popularidad, el primer amor y los conflictos entre los estudiantes de la secundaria.

Y si bien pocas comedias románticas tienen segundas partes (quizá porque las parejas siempre terminan felices y comiendo perdices), A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, muestra qué pasa después de llegar al primer beso y tener la primera cita.

Noah Centineo y Lana Condor en "A todos los chicos: PD. Todavía te quiero". Foto: Difusión

Al inicio de esta secuela, Lara Jean y Peter están en el mismo lugar donde habían quedad, viviendo su relación de verdad, ya que su romance comenzó como una mentira para darle celos a la exnovia de Peter; ella se prepara su primera cita auténtica mientras suena “Then he kissed me”, de The Crystals, como antes lo hizo Elisabeth Shue en Una noche por la ciudad (Chris Columbus, 1987); y él sigue siendo medio cabeza hueca pero de buen corazón. Mientras, en su casa Lara Jean sigue viviendo junto a su hermana pequeña, la celestina Kitty (Anna Cathcart), y su padre, el Dr. Covey (John Corbett) quien continúa reuniéndose con la familia de su esposa fallecida, como intentando mantenerla cerca y no olvidarla. O sea, todo parece ir más o menos bien. Aunque no habría secuela si todo siguiera igual: así aparece el limpio, amable y pianista John Ambrose (Jordan Fisher), otro de los chicos que recibió una carta de Lara Jean. Y así comienzan los embrollos de este triángulo amoroso; y Lara Jean tendrá que decidirse entre estos príncipes que quieren su corazón.

En su debut como cineasta, el director de fotografía Michael Fimognari (quien suele trabajar junto a Mike Flanagan) se toma en serio los sentimientos juveniles, así como los dramas de primeros y casi segundos amores; tomando la posta que dejó John Hughes y que en el cine actual parece haber olvidado. Y Fimognari muestra esos encuentros y desencuentros con mucha gracia y estilo; así queda demostrado en un encuentro en el acuario delante de un tanque de medusas luminosas; o cuando la pareja lanza lámparas al cielo durante la noche.



Noah Centineo, el chico del momento

Luego de varios papeles menores en series de televisión, Noah Centineo llamó la atención gracias al video “Havana” de Camila Cabello. Luego comienzó a aparecer en comedias románticas de Netflix como Sierra Burgess es una loser, A todos los chicos de los que me enamoré y Swiped. El año pasado fue Langston en la nueva Los Ángeles de Charlie y La cita perfecta de Laura Marano. Este año estará en las dos entregas de la saga A todos los chicos; también en The Diary película que dirige Jackie Chan; y es el único confirmado en la película Masters of the Universe, donde interpretará a He-Man.