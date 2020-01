Timothée Chalamet será Bob Dylan en una biopic que muestra los inicios de su carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan en una biopic que mostrará los inicios de su carrera musical. La película será dirigida por James Mangold, informó el medio especializado Deadline.



El proyecto se centraría en la célebre y polémica transición de Dylan a mediados de los años sesenta, cuando pasó de ser un joven ícono del folk a probar suerte, con mucho éxito, en el eléctrico sonido del rock.



Ese cambio, que resultaría muy influyente y también criticado en la escena musical de aquella década, ya apareció en la gran pantalla en No Direction Home: Bob Dylan (2005), un documental que dirigió Martin Scorsese.



Sin título confirmado para esta nueva película de ficción, en Hollywood se refieren a ella como Going Electric, en alusión a la transformación de Dylan de un cantautor acústico a un roquero.



Mangold escribiría el guion de esta película a partir de un primer guion de Jay Cocks (Pandillas de Nueva York, 2002) y con el libro Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties de Elijah Wald como base.



No sería la primera aventura de Mangold en el biopic musical, ya que en 2005 estrenó Johnny & June: pasión y locura, sobre el legendario Johnny Cash y su esposa June Carter, con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon como protagonistas, respectivamente.



Este cineasta, conocido por su versatilidad en películas como Identidad (2003) o Logan (2017), presentó recientemente Contra lo imposible (2019), una aplaudida película sobre carreras de coches cuyo reparto encabezaron Christian Bale y Matt Damon. Por su parte, Chalamet es uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en Hollywood.



Alcanzó la admiración unánime por Llámame por tu nombre (2017), que le dio una nominación en los Óscar, y brilló también en otras cintas como Lady Bird (2017) y Siempre serás mi hijo (Beautiful Boy, 2018).



El año pasado apareció en varias películas: el drama histórico The King de Netflix; la nueva versión de Greta Gerwig sobre Mujercitas, que aquí todavía no se estrenó; y la última de Woody Allen, Un día lluvioso en Nueva York, un film envuelto en polémica y que solo se vio en unos pocos mercados (Chalamet se distanció públicamente del proyecto y donó su sueldo a organizaciones sin ánimo de lucro).



Este año que acaba de empezar, también promete emociones fuertes para un actor de solo 24 años.



Chalamet formará parte de The French Dispatch, la nueva película del siempre singular Wes Anderson; y liderará el reparto de la nueva Dune, que ha dirigido otro brillante cineasta como es Denis Villeneuve.