"No time to die", la nueva de James Bond y la última con Daniel Craig presentó su adelanto

El actor Daniel Craig se despide como el agente al servicio del servicio británico, James Bond, y lo hace a lo grande. El primer adelanto de No time to die, (cuya traducción sería Sin tiempo para morir), la película número 25 de Bond se presentó hoy y muestra que el agente tendrá no solo que enfrentarse a un nuevo villano, un agente secreto llamado Safin que interpreta Rami Malek, también aparece el detestable Ernst Stavro Blofeld (que interpreta Christoph Waltz) que Bond venció en Spectre, su anterior misión; y quien continúa manejando los hilos de su organización criminal.

Por el adelanto que se conoció, esta película, dirigida por Cary Joji Fukunaga (el de las series Maniac y True Detective, quien tomó las riendas tras la salida de Danny Boyle por diferencias creativas), significa el regreso de este agente que había decidido alejarse. La paz le dura poco a Bond, cuando un viejo amigo, Félix Leiter (Jeffrey Wright) de la CIA le pide ayuda, lo que llevará a Bond a enfrentarse a Safin, un misterioso villano que viene armado con poderosa y nueva tecnología, como suelen ser los villanos de este agente que tiene licencia para matar.

Para esta película regresan Ralph Fiennes como M, Ben Whishaw como Q y Naomie Harris como Moneypenny, y se suman la actriz británica Lashana Lynch y la cubano española Ana de Armas (de Entre navajas y secretos), quienes serán las chicas Bond de esta entrega; Lynch es Nomi la nueva agente 007; mientras que De Armas es Paloma, quien también demuestra que sabe pelear y disparar en el trailer.